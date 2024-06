Boeings Starliner: Ist die Calypso gestrandet?

Im dritten Anlauf erfolgreich

Der Start zu diesem Einsatz hatte erst im dritten Anlauf geklappt. Am 6. Mai 2024 war die Besatzung schon an Bord, als ein Problem mit einem Tankdruckregelventil am Flüssigsauerstofftank der Atlas-Trägerrakete eine mehrwöchige Verschiebung erzwang. Mit dem Raumschiff selbst hatte das nichts zu tun.

Während die Kombination aus Träger und Raumschiff für den zweiten Startversuch gesichert wurde, entdeckten die Techniker ein minimales Heliumleck im Antriebssystem des Starliner. Es konnte auf einen nicht vollständig abdichtenden Flansch in einem Lageregelungstriebwerk zurückgeführt werden. NASA und Boeing befanden, dass diese Fehlfunktion so minimal war, dass man damit starten könnte. Das wollte man dann auch am 1. Juni tun. Aber nur knapp vier Minuten vor dem Abheben trat ein Fehler an einem der drei Ground Launch Sequencer auf. Das ist eine Bodenausrüstung, welche die letzten Minuten des Countdowns überwacht. Erneut musste der Start abgesagt werden. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Dauerhaft leben im All

Am 5. Juni klappte es schließlich. Auf dem darauf folgenden 26-stündigen Transfer zur ISS stellten Crew und Bodenkontrolle eine leichte Vergrößerung des schon zuvor bekannten Heliumlecks fest. Dazu kamen minimale Leckagen an zwei anderen Triebwerken. Alles im gerade noch messbaren Bereich und ohne Auswirkungen auf die Sicherheit der Crew. In der Umlaufbahn unternahmen Wilmore und Williams verschiedene Tests mit dem Antriebssystem, bei denen auch einmal absichtlich ein ganzer Triebwerksstrang des Lageregelungssystems mit sechs (von 28) Düsen und drei (von 20) Kleintriebwerken des Orbitmanövriersystems kurzzeitig abgeschaltet wurden.