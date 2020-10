Lügendetektoren: Der Traum von der Wahrheitsmaschine

Was, wenn der Lügner seine Aussage glaubt?

Als große Verheißung erschien vor einigen Jahren die Lügendetektion mittels bildgebender Verfahren, etwa der funktionellen Magnetresonanztomografie (fMRT). Die Bilder aus dem Scanner sollen aufdecken, was in einem Menschen vor sich geht. Die US-Firma No Lie MRI pries eine zuverlässige Wahrheitsprüfung als Service etwa für misstrauische Chefs und eifersüchtige Ehepartner. Mittlerweile hat sie ihre Dienste jedoch eingestellt.

Ein Team um den Neurowissenschaftler Sean Spence setzte die fMRT-Technik bereits 2007 in einem Kriminalfall ein. Es ging um eine 42-jährige Frau, die laut Gerichtsurteil ein Kind vergiftet hatte. Selbst nach vier Jahren im Gefängnis beteuerte sie ihre Unschuld. Spence und seine Kollegen führten einen fMRT-gestützten Lügentest durch und wollten damit Hinweise auf die Unschuld der Frau gefunden haben. Kollegen kritisierten das Verfahren jedoch als unsauber. Auch Spence selbst gab zu bedenken: Was, wenn die Frau von ihrer eigenen Unschuld überzeugt war, die Fragen also aufrichtig und dennoch falsch beantwortete? Gegen solcherlei Selbsttäuschungen kommt die fMRT-Technik nicht an.

fMRT-Lügentests sind deutlich teurer und aufwändiger als die Prozedur mit herkömmlichen Polygrafen. Zudem lassen sie sich einfach manipulieren

In den wenigen bisherigen Laborstudien zeigten die Neuro-Lügendetektoren durchaus hohe Trefferquoten. Eine Arbeitsgruppe um die chinesische Psychologin Qian Cui unterzog Studenten beispielsweise einem fiktiven Verhör, während sie im fMRT-Scanner lagen. Mit dieser Technik identifizierte das Team die »Mörder« in rund 94 Prozent und die »Unschuldigen« in 88 Prozent aller Fälle. Der Wermutstropfen: Die fMRT-Lügentests sind deutlich teurer und aufwändiger als die Prozedur mit herkömmlichen Polygrafen. Zudem lassen sie sich einfach manipulieren.

Wer zuckt, gewinnt

In einer Studie des Neuroforschers Giorgio Ganis von der Harvard Medical School konnten Probanden den Tatwissenstest im fMRT-Scanner erfolgreich austricksen, indem sie jedes Mal einen Zeh und zwei Finger minimal bewegten, bevor sie eine der irrelevanten Kontrollfragen beantworteten. Das genügte, um die Trefferrate auf klägliche 33 Prozent zu drücken. Für die klassischen Lügentests am Polygrafen existieren übrigens ähnlich wirksame Störmanöver. Und noch fehlt es an Methoden, diese Tricks zuverlässig zu erkennen oder ihnen vorzubeugen.

Kurzum: Die neueren Verfahren schaffen mehr Probleme, als sie lösen. »Die Kritikpunkte lassen sich nicht beseitigen, indem man zu neurowissenschaftlichen Messungen überwechselt«, geben die niederländischen Psychologen Ewout Meijer und Bruno Verschuere in einem Fachartikel zu bedenken. Sie fordern, lieber an den theoretischen Grundlagen zu feilen und bessere Fragetechniken zu erarbeiten, statt auf neue Technologien zu setzen.

In den USA kommt der Polygraf trotz aller methodischer Zweifel häufig zum Einsatz. Das ist auch dem Psychologenpaar William und Elizabeth Marston zu verdanken. Sie trugen in den 1920er Jahren maßgeblich zur Entwicklung des modernen Polygrafen bei. Gleichzeitig trieben sie seine Mystifizierung voran. Ihr Apparat hatte einen Gastauftritt in einem Werbespot des Rasierklingenherstellers Gillette. Nebenbei erfanden die beiden Tüftler die Comicfigur »Wonder Woman«. Die Superheldin besitzt ein »Lasso der Wahrheit«, mit dem sie Geständnisse aus ihren Widersachern hervorlocken kann – gegen deren Willen.

Laden... © Alamy / Ewing Galloway (Ausschnitt) Test mit dem Lügendetektor | Auf Kriminalfilm-Klischees der 1950er Jahre gründet die Idee der Lügendetektion bis heute.

Mit dem magischen Comic-Detektor kann sein reales Gegenstück aber nicht mithalten. Im Gegenteil, in einigen Fällen richtete der Glaube an die Polygrafie in den USA sogar handfesten Schaden an. Manche Verdächtige gerieten zu Unrecht ins Fadenkreuz der Ermittler, nachdem sie durch den Test gefallen waren. In anderen Fällen konnte sich der echte Täter aus der Schlinge ziehen: Das FBI fasste 1984 den Serienmörder Gary Ridgway und unterzog ihn einer polygrafischen Untersuchung. Er bestand den Test, kam auf freien Fuß und mordete weiter, bis er 2001 dingfest gemacht wurde.

Mehrere Doppelagenten konnten den US-Geheimdienst CIA fälschlicherweise von ihrer Unschuld überzeugen, nachdem sie sich dem Polygrafen stellten. Dem übergelaufenen Spion Aldrich Ames gelang das gleich zweimal. Besorgt fragte dieser zuvor bei seinen russischen Auftraggebern nach, wie er den Test überstehen könne. Er solle vorher gut ausschlafen und sich entspannen, so die Antwort. Offenbar genügte das bereits.

Vor deutschen Gerichten sind die Polygrafen bislang eine Seltenheit. Der Bundesgerichtshof (BGH) warnte schon 1954 vor einem »Einblick in die Seele des Beschuldigten« mittels Polygrafen. Mit dem Zugriff aufs Unbewusste würde eine Grenze überschritten – ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Aus heutiger Sicht mutet das sonderbar an: Die Urteilsbegründung spricht dem Apparat eine Kraft zu, über die er schlicht nicht verfügt. 1998 verwarf der BGH seine verfassungsrechtlichen Bedenken. Die ethische Debatte wich einer nüchtern-pragmatischen. In seinem neuen Urteil kritisierte der Gerichtshof den Lügendetektor lediglich als unzuverlässig. Der Kontrollfragentest habe »keinerlei Beweiswert«, heißt es in der Urteilsbegründung. Das generelle Beweismittelverbot aber war gekippt.

Der Test darf entlasten, nicht aber belasten

Wie häufig die apparativen Lügentests hier zu Lande vor Gericht verwendet werden, lässt sich nur schwer benennen. »In manchen Fällen kommt der Polygraf vor Gericht zum Einsatz, wird dann jedoch nicht immer in der Urteilsbegründung erwähnt«, sagt Torsten Voigt von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Laut dem Soziologen stützen sich vor allem Familiengerichte hin und wieder auf polygrafische Untersuchungen. »Das läuft eher unter dem Radar.«

Das Amtsgericht Bautzen ließ 2017 und 2018 in zwei Strafverfahren eine polygrafische Untersuchung erstmals offiziell zu – und würdigte diese auch in seinen Urteilen. In einem Fall ermittelte die Staatsanwaltschaft wegen Kindesmissbrauch, im anderen wegen Vergewaltigung. Die Angeklagten wollten den Test nutzen, um ihre Unschuld zu beteuern. Die Regeln dafür sind eng gesteckt: Der Test darf nur zur Entlastung eines Beschuldigten dienen, denn niemandem soll ein falsches Ergebnis zum Verhängnis werden.

Das führt zu einer paradoxen Lage: Einerseits hat der Test den Anspruch, verborgenes Wissen an den Tag zu bringen. Andererseits soll er nur auf freiwilliger Basis zum Einsatz kommen und erfordert die Kooperation der Angeklagten, die ja möglichst nicht mogeln sollen. Inwiefern der Polygraf tatsächlich der Wahrheitsfindung vor Gericht dient, bleibt offen. Für die beiden Angeklagten aus Bautzen gingen die Strafverfahren glimpflich aus. Die Gutachterin bescheinigte ihnen, die Wahrheit gesprochen zu haben. Die Verfahren endeten jeweils mit einem Freispruch.

Das Tabu gegen den Polygrafeneinsatz scheint zu bröckeln. Dabei ist dieser wissenschaftlich und rechtlich nach wie vor äußerst heikel. Dass ihm überhaupt so viel Bedeutung beigemessen wird, hängt auch mit dem Mythos zusammen, der die Erfindung umgibt: die Idee einer »Wahrheitsmaschine«, vor der nichts verborgen bleibt, die das geheime Innenleben des Gegenübers nach außen kehrt. Torsten Voigt spricht von einer Dialektik aus Technikskepsis und Technikbegeisterung. »Wir haben zwar diese Faszination, wissen aber zugleich, dass sie so nicht erfüllt werden kann«, sagt er. »Doch anstatt die ganze Idee zu hinterfragen, geht es meist nur darum, die Technik zu verbessern.«

Mittlerweile ist der Lügendetektor zum popkulturellen Allgemeingut geworden. Manche Gesellschaftsspiele enthalten billige Plastik-Lügendetektoren, die per Hautkontakt die Wahrheit erkennen sollen. Aus dem einstigen Furchtinstrument der Geheimdienste und Gerichte ist ein Freizeitspaß geworden. Und im Online-Versandhandel werden für einen kleinen Betrag professionell aussehende Lügendetektoren angeboten, die sich per USB an den Laptop anschließen lassen. »Funktioniert sehr gut bei meinem Elfjährigen!«, schreibt eine Mutter in der Bewertungsspalte. Valide Ergebnisse liefert so ein Spielzeug natürlich nicht.

Der Ruf einer »Wahrheitsmaschine« eilt dem Polygrafen voraus. Die tatsächliche Beweiskraft scheint dabei in den Hintergrund zu rücken – aber vielleicht spielt das auch nur eine untergeordnete Rolle. Im Verhörraum und im Gerichtssaal kann das Gerät mit seinen Messfühlern jedenfalls gewaltig Eindruck schinden und so für einen gewissen Placeboeffekt sorgen. Manchmal wirkt der Lügendetektor gerade durch den Mythos, der ihn umgibt. »Es ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung«, meint Voigt. »Wenn ich erwarte, dass das Gerät funktioniert, dann traue ich mich schon gar nicht mehr zu lügen.«