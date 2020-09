Menschenkenntnis: Wie gut können wir Lügen erkennen?

Einem der Studienautoren, dem Psychologen Kang Lee von der University of Toronto, ließ das offenbar keine Ruhe. In einem Vortrag präsentiert er ein Bild seines Sohnes beim Lügen. Was sich hinter dessen neutralem, nichts sagendem Gesichtsausdruck verbarg, untersuchte Lee mit einem Gerät, das die Durchblutung der Haut misst. Was er dabei entdeckte, nennt er »Pinocchio-Effekt«: In den Wangen sinkt der Blutfluss, in der Nase steigt er.

»Es gibt kein eindeutiges Lügenkennzeichen, nur Indizien, die auf Lügen schließen lassen«

(Kristina Suchotzki)

»Die Idee, dass die Durchblutung der Nase ein Indiz für Lügen sein könnte, ist absurd«, kommentiert Kristina Suchotzki. »Solche Behauptungen sind gefährlich, denn sie suggerieren, dass die Merkmale auch für die Praxis taugen, etwa am Flughafen.« In einer kontrollierten Situation im Labor sei ein solcher Effekt womöglich nachweisbar. Aber keine Technik könne das Problem lösen, dass vermeintliche Lügenmerkmale auch bei Verdächtigen auftreten, die die Wahrheit sagen. »Es gibt kein eindeutiges Lügenkennzeichen, nur Indizien, die eventuell auf Lügen schließen lassen.«

In einer Metaanalyse von einem Team um Bella DePaulo gingen 14 von 50 erfassten nonverbalen Merkmalen überzufällig oft mit Lügen einher, am deutlichsten erweiterte Pupillen und Anspannung. Am vielsagendsten war jedoch der Eindruck von den Aussagen selbst: Falsche Angaben wirkten eher zögerlich, ambivalent und unsicher. Etwas andere Ergebnisse brachte eine deutsche Metaanalyse über 41 Studien. Die Psychologen von der Universität Gießen fanden bei Lügen vor allem Hinweise auf verstärkte Selbstkontrolle: weniger Bewegungen der Hände, Beine und Füße sowie vermindertes Kopfnicken.

»Die Effekte sind so klein und instabil, dass sie in der Praxis nicht dabei helfen, Lügen zu erkennen«, sagt Kristina Suchotzki. Sprachliche Merkmale hätten sich als etwas aussagekräftiger erwiesen. »Aber auch diese Effekte sind nicht groß und die Befunde womöglich zu optimistisch.«

Der Psychologe Aldert Vrij von der University of Portsmouth, einer der umtriebigsten internationalen Lügenforscher, hält ebenfalls nicht viel von nonverbalen Lügenmerkmalen. »Schwach und unzuverlässig«, lautet sein Fazit in einer Übersichtsarbeit gemeinsam mit Maria Hartwig und Pär Anders Granhag von der Universität Göteborg. Sie erhoffen sich mehr von sprachlichen Hinweisen – obwohl diese kaum enger mit Lügen zusammenhängen als nonverbale Merkmale. Doch man könne sie gut mit Befragungstechniken hervorlocken und verstärken, wie etliche (ihrer eigenen) Experimente gezeigt hätten. Eine so umfangreiche Forschung gebe es für nonverbale Merkmale nicht.

Wenig verwunderlich, denn Sprache lässt sich leichter aufzeichnen. Um Mimik und Gestik verlässlich zu erfassen, bedarf es geschulter Beobachter oder einer aufwändigen Verkabelung von Gesicht und Körper. Erst seit einigen Jahren experimentieren Forschende zunehmend mit computergestützten Methoden wie der automatischen Gesichtserkennung. Diese versprechen neue Erkenntnisse, weil sie große Datenmengen verarbeiten und komplexe Muster identifizieren können.

Vrij, Hartwig und Granhag räumen ein, dass differenziertere nonverbale Merkmale bislang womöglich übersehen oder ignoriert wurden, etwa Subkategorien von Gesten, wie sie Ekman einst definiert hatte. Schaue man genauer hin, so finde man beispielsweise bei wahren Aussagen mehr zeigende Gesten und bei Lügen mehr metaphorische Gesten, wie die Faust als Symbol der Stärke. Von allen nonverbalen Merkmalen hält Vrij bislang die Anzeichen für körperliche Anspannung am ehesten für aussagekräftig, wie er 2020 mit einem Kollegen schreibt. Aber vielleicht werde man noch mehr oder eine Kombination von Kennzeichen entdecken, wenn man sie mit anderen Methoden erfasst.

Als Hartwig und Bond in einer Metaanalyse mit gut 9000 Versuchspersonen verschiedene Verhaltensmerkmale kombinierten, gelang es ihnen immerhin, rund zwei Drittel der Lügen korrekt zu klassifizieren. Die meisten Studien prüfen allerdings nur ausgewählte Merkmale. Ein typisches Laborexperiment kreiert in der Regel auch keine realistische Situation. Es fehlt die echte Interaktion zwischen Fragenden und Befragten, und noch wichtiger: Die Täuschung erfolgt auf Anweisung. Und niemand kann mit Sicherheit sagen, inwieweit und unter welchen Bedingungen sich Laborbefunde überhaupt auf echte Vergehen übertragen lassen.

Damit für die Versuchspersonen etwas auf dem Spiel steht, verspricht man ihnen in der Regel Geld dafür, wenn sie überzeugend wirken. Kristina Suchotzki hat im Dienst der Forschung schon zu härteren Mitteln gegriffen und ihren Probanden leichte Stromschläge angedroht, falls der Computer ihre Aussage für unglaubhaft befinden sollte. Mit der erwarteten Wirkung, wie sie und Matthias Gamer von der Universität Würzburg in einem Experiment feststellten. Bei der Gruppe, die einen Scheindiebstahl begangen hatte, beobachteten sie bei unwahren Antworten einen langsameren Puls und vermehrtes Schwitzen an den Händen, und die Angst vor den Konsequenzen verstärkte diese Unterschiede.

»Unschuldige zeigten echte, das ganze Gesicht umfassende Trauer und Belastung«

(Leanne ten Brinke und Stephen Porter in »Law and Human Behavior« 2012)

Natürlich haben die Probanden, falls sie nicht glaubhaft erscheinen, im Labor nichts Schlimmes zu befürchten. Viel ernster war die Lage für die unfreiwilligen Untersuchungsobjekte in einer Feldstudie der University of British Columbia. Leanne ten Brinke und Stephen Porter analysierten Videoaufnahmen von 78 Menschen, die sich auf der Suche nach vermissten Angehörigen an die Öffentlichkeit gewandt hatten. Knapp die Hälfte wurde später für schuldig befunden, die vermisste Person getötet zu haben.

In der Körpersprache unterschieden sich die schuldigen nicht von den unschuldigen Angehörigen, wie der Vergleich von 75 000 Standbildern ergab. Aber auf den Gesichtern der Schuldigen tauchten mehr Anzeichen für versteckte Gefühle wie Freude und gespielte Trauer auf, berichten die beiden Autoren. »Unschuldige zeigten echte, das ganze Gesicht umfassende Trauer und Belastung.«

Außerdem verwendeten die Schuldigen mehr als doppelt so viele vage Formulierungen, Beispiel: »Somebody's got to know something, somewhere. I think so. I think there's somebody who's got to be running scared, who knows what they're doing.« Echte Appelle klangen klarer, unmittelbarer: »You can't imagine what Sarah means to us. We are a strong family, and we don't survive well apart. We need her home now, today, quickly as we possibly can.«

Eine souveräne Lüge kann glaubhafter wirken als eine gestotterte Wahrheit

So eindrücklich solche Studien sind: Die Probleme der Lügenforschung lösen sie nicht. Die Unterschiede sind klein, Indizien mehrdeutig. Sie bilden nur den Durchschnitt ab und bieten bestenfalls grobe Anhaltspunkte für den Einzelfall. Eine souveräne Lüge kann glaubhafter wirken als eine gestotterte Wahrheit. Denn die meisten Menschen orientieren sich in ihrem Urteil daran, wie kompetent, klar und eindeutig eine Aussage erscheint, stellen Maria Hartwig und Charles Bond in einer Metaanalyse fest. Wenn sie Lügen übersahen, dann nicht, weil sie auf die falschen Signale achten. Sie scheiterten vermehrt, wenn eine Vertrauen erweckende Person lügt oder wenn eine unglaubwürdige Person die Wahrheit spricht.

Nicht zu wissen, was in anderen vorgeht, kann uns teuer zu stehen kommen. Ein gutes Gespür für die Wahrheit sollte sich in der Evolution also durchgesetzt haben. Und doch lassen wir uns leicht zum Narren halten. Vielleicht ist das die Kehrseite eines zivilisierten Miteinanders: Die harmlosen, kleinen Alltagslügen haben uns Gutgläubigkeit gelehrt.

Warum meinen dennoch viele Menschen, dass sie Lügen sehen können? Kehrt man die Frage um, liegt die Antwort auf der Hand: Was wäre, wenn sich Lüge und Wahrheit glichen wie ein Ei dem anderen? Wenn Schuldige davonkommen und Unschuldige an ihrer Stelle büßen? Der Gedanke sei schwer zu ertragen, schreibt Maria Hartwig. »Wir wollen daran glauben, dass Lügner sich selbst verraten.«