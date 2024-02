Wiederaufforstung in Afrika: Wo Bäume mehr schaden als nützen

Parr hält einen Mix aus Ursachen für das Problem der massenhaften Fehlpflanzungen. So seien die Projekte mit riesigen Geldsummen ausgestattet, die gerade in armen Ländern starke Anreize schafften, an Programmen auch dann teilzunehmen, wenn die passenden Flächen gar nicht vorhanden seien. »Es herrscht eine Wildwestmentalität bei der Aufforstung.« Eine Vielzahl kleiner und kleinster Organisationen sei quasi aus dem Nichts entstanden, um von den Geldern zu profitieren. Hinzu komme ein mangelndes ökologisches Verständnis für die Besonderheiten der afrikanischen Offenland-Ökosysteme bis in die Regierungen hinein. »Es sind nicht immer schlechte Absichten – es geht manchmal auch darum, Arbeitsplätze für Menschen zu schaffen oder etwas für den Klimaschutz zu tun.«

»Die Zerstörungen passieren in diesem Moment, und sie gehen überall in Afrika schnell voran« Kate Parr

Das größte Problem sieht die Wissenschaftlerin aber in der Definition dessen, was eigentlich ein Wald ist. Die gängige Definition der Welternährungsorganisation FAO erlaubt es, Gebiete selbst dann noch als Wald einzustufen, wenn die Bäume mit ihren Kronen gerade einmal zehn Prozent der Fläche abdecken. Damit fallen auch Lebensraumtypen wie Savannen und Grassteppen in die Kategorie »Wald«. »Salopp gesagt würde jede deutsche Kleingartenanlage dieses Kriterium erfüllen«, sagt Manfred Finckh von der Arbeitsgruppe Ökologische Modellierung der Universität Hamburg dem Science Media Center. Finckh war nicht an Parrs Studie beteiligt.

Die Autorinnen der »Science«-Veröffentlichung appellieren nun an die Organisatoren der Pflanzaktionen und ihre Geldgeber, ein Moratorium einzulegen. »Wir brauchen eine Pause, um das System auf den Prüfstand zu stellen, die Maßnahmen eingehend zu evaluieren und anschließend alle Mittel in solche Projekte zu stecken, die sinnvoll für Klima und Natur sind.« Große Flächen seien schon geschädigt, aber es sei nicht zu spät. Allerdings dränge die Zeit. »Die Zerstörungen passieren in diesem Moment, und sie gehen überall in Afrika schnell voran.«

Deutschland ist wichtiger Geldgeber für AFR100

Die Studie birgt zudem politischen Sprengstoff. Die Bundesregierung ist einer der wichtigsten Geldgeber für Initiativen des natürlichen Klimaschutzes weltweit. Im Rahmen der AFR100-Initiative finanziert das Entwicklungsministerium nach eigenen Angaben Projekte in sechs afrikanischen Ländern. Bis 2027 erhält das Programm 83 Millionen Euro aus dem deutschen Entwicklungsetat. Die Auswahl der Projektflächen finde gemeinsam mit Partnern vor Ort statt, erklärt ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage. »Bei der Umsetzung der Maßnahmen wird auch auf die ökologischen Auswirkungen und Risiken geachtet«, betont er. Zudem gebe es ein regelmäßiges Monitoring und eine wissenschaftliche Begleitforschung. All das soll »das Risiko einer dem Ökosystem nicht angemessenen Auswahl« minimieren. Trotzdem bleibe eine ökologische und an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtete Renaturierung eine Herausforderung, räumt auch der Ministeriumssprecher ein.

»Ich weiß, dass unsere Arbeit sehr kontrovers diskutiert werden wird und dass wir einige Leute verärgern«, sagt Studienleiterin Parr. »Aber es ist so wichtig, dass wir diese Riesenchance zur Renaturierung auf großer Fläche gut nutzen.« Das gelte umso mehr, da sie davon ausgehe, dass ähnliche Projekte auf anderen Kontinenten nicht besser abliefen. »Es geschieht überall auf der Erde – auch in Brasilien, in Indien, in China.«

Der Hamburger Biologe Finckh macht sich ebenfalls wenig Illusionen. »Die Studie bestätigt methodisch sauber die seit Jahren von Wissenschaftlern formulierte Sorge, dass unter dem Begriff ›Forest Restoration‹ eine großflächige Zerstörung von extrem artenreichen Offenlandökosystemen besonders in tropischen und subtropischen Regionen stattfinden könnte.«