Versorgung: 5 Ideen gegen Wasser- und Nahrungsknappheit in Afrika

Auch auf der anderen Seite des Kontinents, im westafrikanischen Senegal und in Mauretanien, machen Hitze und Wasserknappheit den Anbau von Grundnahrungsmitteln problematisch. Obwohl die Menschen in der Region gerne Couscous und andere Grießprodukte konsumieren, wächst der dafür notwendige Hartweizen in dem harschen Klima nur schlecht. »Die gegenwärtige Weizenproduktion in dieser Region ist praktisch nicht existent. Der Senegal und Mauretanien müssen jährlich 200 000 Tonnen aus der nördlichen Hemisphäre importieren«, erläutert Rodomiro Ortiz, ein Experte für Genetik und Pflanzenzüchtung an der Schwedischen Universität für Agrarwissenschaften in Uppsala. Dies kostet allein den Senegal jährlich 30 Millionen Euro.

Ortiz möchte helfen, diese Abhängigkeit zu beenden. Dazu erforscht er seit 2013 mit seinem Kollegen Filippo Bassi vom International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) die Hitzebeständigkeit verschiedener Hartweizensorten. Das Problem: Im Gegensatz zu anderen Getreidepflanzen wie Mais oder Reis wachsen Weizenähren direkt der Sonne entgegen. Das trockene und heiße Klima Afrikas ist somit für viele Arten und Sorten praktisch das gesamte Jahr über zu extrem. Also machten sich Ortiz und Bassi daran, die genetischen Fingerabdrücke verschiedener Hartweizensorten zu untersuchen. Mit Hilfe molekularer Zuchtmethoden und ohne die Anwendung von gentechnischer Manipulation selektierten und kreuzten die beiden Forscher tausende Sorten.

Nach vier Jahren und dem Ausschluss über 2000 ungeeigneter Kultivare blieben drei neue Sorten übrig: Elwaha, Haby und Amina. »Diese Sorten können Temperaturen von 35 bis 40 Grad Celsius widerstehen, generieren einen substanziellen Ernteertrag von drei bis sechs Tonnen pro Hektar und benötigen maximal 92 Tage zwischen Säen und Ernte«, berichtet Ortiz. Die fruchtbarste Region der beiden Staaten ist das Tal des Senegal-Flusses, der gleichzeitig auch die Grenze zwischen dem Senegal und Mauretanien markiert. Hier wurde mit internationaler Hilfe ein effizientes Bewässerungssystem etabliert, mit dessen Hilfe Reis angebaut wird.

Hartweizen benötigt aber nur halb so viel Wasser wie Reis und enthält fünfmal mehr Protein. Reis wird dort über acht Monate im Jahr angebaut. In der Trockenzeit von November bis April sind die Nachttemperaturen für das Getreide jedoch zu niedrig. Da Weizen weniger kälteanfällig ist, könnten die neuen Hartweizensorten angebaut werden, wenn die Reissaison vorbei ist. »Deswegen war uns auch der kurze Erntezyklus als Eigenschaft der Sorten wichtig«, ergänzt Ortiz. Demnach müssten für das Hartweizenprojekt keine neuen Anbauflächen geschaffen werden, und es könnte eine ökologisch günstige Felderwirtschaft dank der Fruchtfolge zwischen Reis und Weizen erreicht werden.

Marokko: Die älteste Kühltruhe der Welt

Egal wie Nahrung angebaut wird, wer diese in der Hitze Afrikas frisch halten möchte, braucht dafür effiziente Kühlung. Gerade in Entwicklungsländern ist es dabei ein Problem, dass die dafür benötigte Elektrizität entweder nicht zuverlässig verfügbar oder zu teuer ist. Das gilt besonders für die energieaufwändige Kompressionskältemethode, die in handelsüblichen Kühlschränken zum Einsatz kommt.

So leben weltweit mehr als eine Milliarde Menschen ohne Zugang zu einem Kühlsystem. In Marokko begann die Firma Fenik, die aus einem Studentenprojekt am amerikanischen Massachusetts Institute of Technology (MIT) hervorging, daher vor drei Jahren ein Pilotprojekt, das eine jahrtausendealte Kühlmethode für das 21. Jahrhundert adaptieren soll. Die elektrizitätsfreie Kühltruhe Fenik Yuma 60L nutzt Verdunstungskühlung, wie zum Beispiel auch die Zeer-Töpfe aus Ton, die in der arabischen Welt zur Anwendung kommen.

»Die meisten Kulturen der Welt haben in ihrer Geschichte eine Variante eines solchen Behälters, in dem Kühlung durch Verdunstung erreicht wird«, erläutert Fenik-Mitgründer Quang Truong. Schon die alten Griechen der Antike kannten diesen Trick, entsprechende Tontöpfe wurden etwa auch in Ausgrabungen der bronzezeitlichen Indus-Zivilisation gefunden. Da die Verdunstung von Wasser Energie benötigt, kann diese in Form von Wärmeenergie der Umgebungsluft entnommen werden, was diese abkühlt.

Bei der traditionellen Methode wird dies erzwungen, indem ein kleinerer Tontopf in einen größeren eingesetzt wird. Der Zwischenraum wird mit Sand gefüllt. Dieser wird dann bewässert. Die Hitze außerhalb des äußeren Topfs verursacht die Verdunstung des Wassers im Sand, wofür von der Luft des inneren Topfes Wärmeenergie abgezogen wird. Die Luft im inneren Topf wird kühler, die dort aufbewahrten Lebensmittel bleiben frisch.

Bei Fenik Yuma werden die traditionellen Materialien durch moderne ersetzt. Dabei wird der Ton durch ein Textil namens PhaseTek ersetzt, eine Membrantechnologie, die vergleichbar ist mit atmungsaktiven Regenjacken. Als Lebensmittel für die Truhen eignen sich besonders Obst und Gemüse, die so drei- bis fünfmal länger genießbar bleiben. »Uns ging es darum, eine erschwingliche, modulare und vollständig mobile Kühleinheit zu erschaffen, die Nahrung auf ihrem Weg durch die Versorgungskette frisch hält«, ergänzt Truong. Da die Truhen eine trockene Außenhitze benötigen, funktionieren sie am besten bei einer Luftfeuchtigkeit von unter 60 Prozent. Der Firmenname Fenik geht auf den in Marokko lebenden Fennek-Fuchs zurück, der durch Blutgefäße in seinen übergroßen Ohren seine Körpertemperatur in der Wüstenhitze regulieren kann.