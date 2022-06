Erbgutanalyse: Wieso die Affenpocken so stark mutiert sind

Stammen die Mutationen von einem Verteidigungssystem?

Man kann also nicht ausschließen, dass die genetischen Veränderungen eine Anpassung an den Menschen repräsentieren – andererseits diskutieren Fachleute derzeit eine ganz andere Möglichkeit. Die beobachteten Mutationen folgen nämlich einem sehr ungewöhnlichen Muster. Allein 42 der 47 Mutationen betreffen immer die gleichen Dinukleotide, also zwei Erbgutbausteine direkt nebeneinander. Bei ihnen ist ein Cytosin direkt neben einem Thymin in ein weiteres Thymin verwandelt worden – beziehungsweise ein Guanin neben einem Adenin in ein weiteres Adenin, was schlicht die gleiche Mutation ist, nur auf dem gegenüberliegenden DNA-Strang.

Dass eine Anpassung an einen neuen Wirtsorganismus ein solches spezifisches Muster in den Bausteinen des Erbguts selbst erzeugt, ist extrem unwahrscheinlich. Mutation und Selektion setzen dabei eher an der Struktur von Proteinen an. In einer Forumsdiskussion über die Genetik der Affenpocken wies der Evolutionsbiologe Andrew Rambaut von der University of Edinburgh deswegen auf eine andere Möglichkeit hin: Ein antiviraler Mechanismus in den Zellen, der die DNA selbst angreift, könnte das Mutationsmuster im Viruserbgut erzeugt haben.

Im Verdacht haben Fachleute eine Proteinfamile namens APOBEC3, die Teil eines Schutzmechanismus gegen Retroviren ist. Diese Enzyme sind so genannte Deaminasen, sie entfernen beim entstehenden DNA-Strang des Retrovirus eine Aminogruppe von bis zu 20 Prozent aller Cytosinbausteine im Erbgut. Dadurch entsteht die Base Uracil, die von der Maschinerie der Zelle als Thymin gelesen wird. APOBEC3-Proteine verursachen also eine große Menge Mutationen, die potenziell das Erbgut unbrauchbar machen.

Das Virus evolviert

Pockenviren sind allerdings keine Retroviren. Sie haben zwar ein DNA-Genom, aber eine frühere Studie hatte gezeigt, dass APOBEC3-Proteine dieses nicht effektiv genug angreifen, um Pockenviren an der Vermehrung zu hindern. Aber anscheinend, so die Vermutung, ist dieser antivirale Mechanismus der Zelle durchaus aktiv und beschädigt das Erbgut des Virus erheblich.