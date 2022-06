Infektionskrankheiten: Wie gefährlich sind die Affenpocken?

Anfang Mai 2022 wurden die ersten Fälle in Großbritannien gemeldet, inzwischen häufen sie sich weltweit: Immer mehr Menschen stecken sich erstmals auch außerhalb Afrikas mit Affenpocken an. In Deutschland wurden mittlerweile ebenfalls mehrere Infektionen bestätigt.

Die Krankheit verläuft zwar in aller Regel deutlich milder als eine Infektion mit dem klassischen Pockenvirus, trotzdem beobachten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Gesundheitsbehörden das Geschehen derzeit aufmerksam. Wir erklären, was an diesem Ausbruch neu ist, woher die Krankheit kommt, wie gut eine Pockenimpfung schützt und ob sich das Virus auch in hiesigen Tieren verbreiten könnte.

Woher kommen Affenpocken?

Affenpocken sind Viren, die von Tieren auf den Menschen übergehen können. Anders als ihr Name vermuten lässt, kommen sie vor allem in Nagetieren in West- und Zentralafrika vor. In diesen Regionen haben sich bisher die meisten Menschen angesteckt. Zwei Virusvarianten sind für Menschen relevant: die westafrikanische und die zentralafrikanische Virusvariante, wobei letztere häufiger zu schweren Krankheitsverläufen führt. Bislang (Stand 23.05.) haben sich die aktuell Erkrankten alle mit der milderen, westafrikanische Variante angesteckt.

An welchen Symptomen erkennt man, dass man Affenpocken hat?

Etwa 5 bis 21 Tage nach einer Ansteckung machen sich die Affenpocken bemerkbar; die meisten Menschen entwickeln nach 6 bis 13 Tagen erste Beschwerden. Dazu gehören typische Grippesymptome wie Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen sowie geschwollene Lymphknoten. Erst ein bis drei Tage nach Beginn des Fiebers bilden sich ein Ausschlag und die namensgebenden Pocken auf der Haut aus: kleine Knötchen und flüssigkeitsgefüllte Bläschen, die im Verlauf der Krankheit verkrusten und abfallen. Häufig treten sie zuerst im Gesicht auf und breiten sich dann am ganzen Körper aus, vor allem an den Handinnenflächen und Fußsohlen, in der Mundschleimhaut, im Genitalbereich und an den Augen. Die aktuell Erkrankten berichten aber auch, dass die Hautveränderungen zuerst im Genitalbereich aufgetreten sind.