Genvarianten: Manche Mutationen schützen wohl vor Covid-19

Mehrere genetische Faktoren beeinflussen vermutlich die Wahrscheinlichkeit, sich bei engem Kontakt mit Sars-CoV-2 anzustecken. Das ist das Ergebnis einer Befragung von mehr als 700 000 Kundinnen und Kunden des Unternehmens AncestryDNA durch eine Arbeitsgruppe um die Epidemiologin Kristin A. Rand. Wie das Team von AncestryDNA in »Nature Genetics« berichtet, hängen Punktmutationen in zwölf Genregionen systematisch nicht nur mit der Krankheitsschwere zusammen – was bereits aus früheren Studien bekannt war –, sondern auch mit der Ansteckungswahrscheinlichkeit. Das schließt das Team spezifisch aus Analysen von Personen, die mit infizierten Menschen zusammenwohnten, sich aber nicht ansteckten.

Das Team betrachtete zwölf Mutationen in Genregionen, die schon in früheren Studien aufgefallen waren. Allerdings hatten die meisten bisherigen Studien lediglich Personen untersucht, die bereits medizinisch behandelt wurden, so dass sie überproportional relativ schwere Verläufe von Covid-19 erfassten. Die Analyse von Rand dagegen erfasst auch Menschen mit positivem Test und sehr milden oder fehlenden Symptomen sowie solche, die sich trotz engen Kontakts nicht angesteckt haben. Neben bereits etablierten Kategorien der Erkrankungsschwere, die Ergebnisse früherer Studien nachvollziehen sollten, betrachtete die Arbeitsgruppe deswegen neue Kategorien: trotz Kontakt nicht Infizierte sowie asymptomatische Infizierte.

Die neue Untersuchung lieferte nach Angaben des Teams trotz der sehr unterschiedlichen Herangehensweise ähnliche Resultate für genetische Zusammenhänge mit der Krankheitsschwere wie frühere Studien. Zusätzlich identifizierten die Fachleute eine weitere Gruppe von Genabschnitten, die enger mit einem möglichen Schutzeffekt vor Ansteckung zusammenzuhängen scheint. Darunter sind auch eine Punktmutation in der Nähe von Blutgruppengenen sowie drei Mutationen in einer Gruppe von Immungenen. Laut den Analysen des Teams treten einige seltene Varianten bei Menschen, die sich nicht infiziert haben, deutlich häufiger auf.