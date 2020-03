Erneuerbare Energien: Wohin mit den Flügeln alter Windräder?

Rotorblätter mit kohlenstoffverstärktem Kunststoff sind ein aktueller Trend in der Windkraftbranche

Hier kommt Peter Meinlschmidt mit seiner Wasserstrahllanze ins Spiel. Am Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-Klauditz-Institut WKI in Braunschweig will er mit seinem Team das Holz im Innern der Flügel herauslösen. Sägt man ein Rotorblatt einmal quer durch, sieht man nicht nur den Kleber aus Harz und Glasfasern, sondern sehr viel hellbraun gemasertes Holz. »Eigentlich ist es ja fast ein Holzflügel«, sagt Meinlschmidt. Je nach Bauart ist über die Hälfte des Volumens eines Windflügels aus Balsaholz, eines der leichtesten Hölzer der Welt. Es wächst in speziellen Plantagen in Ecuador und kommt auch in Tischtennisschlägern zum Einsatz.

Doch zunächst müssen die Forscher alte Flügel finden, mit denen sie entsprechende Tests durchführen können. Eine Möglichkeit dazu bietet sich in Flensburg. Der Volksmund spricht von einem Rotorfriedhof oder Rotorschrottplatz, auf denen alte Flügel nach Fehlern abgesucht und defekte Deckschichten ausgebessert werden. Das soll sie für den Zweitmarkt in osteuropäischen Ländern wie Polen fit machen.

Mit dem Hochdruckstrahl sägen Meinlschmidt und sein Team die Flügel in 10 bis 20 Meter lange Teile. Einmal zerschnitten, fahren die Forscher die Stücke ins Institut nach Braunschweig. Dort schreddern sie die Teile in einer Zerkleinerungsmaschine, bis nur noch handtellergroße Stücke übrig bleiben, bestehend aus dem festen Verbund von Epoxidharz, Glasfasern und Holz. Den trennt anschließend eine Prallmühle in die einzelnen Bestandteile auf.

15 Kubikmeter Holz aus einem Rotorblatt

Wenn die Verbundstücke gegen Metall donnern, platzt das spröde Glas vom elastischen Holz ab. Das extrem leichte Holz ist anschließend von den anderen schweren Schnipseln einfach zu trennen. Das Leichtholz wiegt dabei nur um 150 Kilogramm je Kubikmeter, Glas das Zehnfache. Aus einem Rotorblatt lassen sich so bis zu 15 Kubikmeter Holz herauslösen. Testweise hat der Fraunhofer-Forscher daraus Gebäudedämmstoffmatten als Alternative zu Styropor gefertigt. Möglich sei auch ein klebstofffreier Holzschaum für umweltfreundliches Dämm- oder Verpackungsmaterial, glauben die Forscher.

Übrig vom Flügel bleiben bei einem solchen Recycling dann lediglich die Glasfasern. Sie können zwar aus dem Harz gelöst werden, aber die Preise für die Glasfasern sind zu gering, als dass dies wirtschaftlich Sinn machen würde. Sie erwartet der Brennofen im Zementwerk. Sorgen macht den Experten darum eher eine andere Art Rotorflügel, an denen weder Zementwerke noch Wissenschaftler wie Meinlschmidt Interesse haben: Rotorblätter mit kohlenstoffverstärktem Kunststoff sind ein aktueller Trend in der Windkraftbranche.

Der Kohlenstoff setzt allerdings in den Verbrennungsanlagen die Elektrofilter außer Kraft. Die Stäube lösen beim Zersägen elektrische Kurzschlüsse aus, da die Fasern Strom leiten. Die Mengen sind bislang gering, aber in Zukunft könnten sie beim Recycling ein Problem werden. Man sollte also vielleicht schon beim Designen von Rotorblättern an die Wiederverwertbarkeit denken.