Wintereinbruch: Viel Wirbel um die kommende Kälte

Die Hoffnung auf ein zeitiges Frühjahr war wohl noch nie so groß wie im Winter 2020/21. Sonne und Wärme könnten mithelfen, die Coronakrise einzudämmen. Allein das Lüften von Innenräumen wäre bei angenehmen Außentemperaturen kein Vorgang mehr, den man nur widerwillig vornimmt. Freunde und Familie könnten wir wieder draußen treffen, ohne Frostbeulen zu riskieren. Doch das Wetter scheint erst einmal nicht mitzuspielen: Der Winter will von Sonne und Wärme in diesem Jahr vorerst nichts wissen. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar hoch, dass Mitteleuropa eine längere Kältewelle bevorsteht.

Zum ersten Mal seit vier Jahren zeigt sich der Januar von seiner kalten Seite, große Teile des Landes liegen unter einem Häubchen Schnee. Glaubt man den Meteorologen, dann könnte dies erst der Anfang sein. Denn mit Januarbeginn hat sich in der Atmosphäre ein Wetterphänomen ereignet, das häufig lange Kältewellen über Europa auslöst. Deutsche Wissenschaftler bezeichnen es als plötzliche Stratosphärenerwärmung, international ist es als Major Warming bekannt.

Das Phänomen spielt sich nicht in unserer Wetterschicht der Troposphäre ab, sondern eine Etage höher in der Luftschicht zwischen 10 und 50 Kilometer Höhe, der Stratosphäre. In der freien Atmosphäre dort ist es normalerweise extrem kalt und ziemlich monoton. Jedes Winterhalbjahr bildet sich dort über der Arktis der Polarwirbel, der wie ein riesiger Kreisel stoisch rotiert. Er dreht sich als gigantisches Tiefdruckgebiet gegen den Uhrzeigersinn und bewegt so die Luft mit der Erddrehung von West nach Ost. Minus 80 Grad Celsius und kälter kann es in der Hochstratosphäre werden. Die starken Westwinde reißen mit der Zeit auch die unteren Windgürtel mit, darunter den für unser Wetter so wichtigen Jetstream, der am oberen Ende der Troposphäre bläst. Ist der Polarwirbel intakt, treibt er den Jetstream an – unser Wetter ist dann stürmisch und mild, wie beispielsweise im Februar und März 2020.

Doch hin und wieder, im Schnitt alle zwei Jahre, erhitzt sich die Stratosphäre plötzlich. Innerhalb weniger Tage kann es in diesen lebensfeindlichen Gefilden um 40 Grad Celsius wärmer werden, mit massiven Konsequenzen für die vorherrschende Strömung. Der Polarwirbel beginnt zu trudeln, mitunter wird er deformiert oder gar in zwei kleine Wirbel zerschlagen. In der Folge kann seine Zirkulation komplett zusammenbrechen, dann herrscht Ostwind in der Höhe. Ist jener Zustand erreicht, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass am Erdboden eisige Polarluft nach Süden ausbricht: Ausgerechnet viel Wärme in der Höhe kann grimmige Kälte am Boden verursachen.

Zusammenbruch Anfang Januar

Exakt ein solches Phänomen beobachteten Atmosphärenforscher am 5. Januar. Nach einer plötzlichen Erwärmung drehte der Wind in 36 Kilometer Höhe von West auf Ost, die normale Zirkulation auf der Nordhalbkugel brach zusammen. Mittlerweile ist die Zirkulation bis in die untere Stratosphäre gestört; ob sich dieses Signal jedoch bis zum Erdboden durchpaust, ist derzeit noch unklar.

Another split of the #PolarVortex is set to happen 15th-17th Jan. A stratospheric ridge noses in between two vortex circulations.#Forecast models suggest this pattern *may* imprint onto the troposphere (where we experience #Weather) by the 2nd half of next week... pic.twitter.com/zejkvPbKFt — James Peacock (@peacockreports) January 11, 2021

Die Atmosphärenphysikerin Daniela Domeisen von der ETH Zürich untersucht solche Wetterphänomene in der Stratosphäre schon seit Jahren. Die Lage sei derzeit ein wenig diffus, sagt sie. Domeisen ist nicht so sehr an den kurz- und mittelfristigen Vorhersagen der Atmosphäre interessiert, die Wettercomputer alle paar Stunden für die nächsten Tage berechnen. Sie versucht, mit den Vorgängen in der Stratosphäre langfristige Muster in der Atmosphäre zu erkennen und dadurch Vorhersagen über Wochen zu ermöglichen. Plötzliche Stratosphärenerwärmungen bieten dafür eine gute Möglichkeit.