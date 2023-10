Zwangsgermanisierung: Die Kinder, denen die Nazis die Identität raubten

Nachdem die Jugendämter die Kinder registriert und gemeldet hatten, überprüften die Rassenexperten der SS anhand von 21 anthropologischen Merkmalen wie Nasenform, Augen- und Haarfarbe, Körperbau oder Schädelform, ob sie für die Zwangsgermanisierung geeignet seien. Damit die Kinder ihre neue Identität auch annehmen würden, sollten sie nicht älter als acht bis zehn Jahre sein. Wurden sie ausgewählt, stattete sie Lebensborn nach einer Zwischenstation in einem Kinderheim – wo sie beobachtet wurden und zwangsweise Deutsch lernen mussten – mit einer neuen Identität aus und vermittelte sie in SS-Familien oder schickte sie in deutsche Heimschulen.

So wurde aus Janusz Bukorzycki Johann Buchner, aus Barbara Mikołajczyk Barbara Micker oder aus Basia Gajzler Bärbel Geisler – tausendfach.

Eine Leibesvisitation, erniedrigend und entwürdigend

Polnische Journalisten und Journalistinnen haben intensiv recherchiert und zahlreiche Biografien von aus Polen geraubten Kindern in ihrem Buch »Als wäre ich alleine auf der Welt« zusammengetragen. Darin berichtet die Zeitzeugin Halina Skalbmierska, wie die Selektion in der Praxis aussah: »In der ersten Etage gab es einen ovalen Raum. Am Tisch saßen Menschen in weißen Kitteln. Wir warteten auf dem Flur. Alle nackt. Das war sehr peinlich.« Skalbmierska fährt fort, was in dem Kinderheim geschah: »Dann wurde gewogen, gemessen, notiert, gefragt. Ich wurde der ersten Gruppe zugeordnet – für die Germanisierung bestimmt. Weil ich helles Haar hatte.«

Auch Krystyna Mikołajczyk wurde von den Nationalsozialisten als »eindeutschungsfähig« kategorisiert und nach Bruckau gebracht – in dasselbe Kinderheim, in dem auch Hermann Lüdeking war. Ein Jahr nach Kriegsende berichtete sie von ihrer Zeit dort: »Dort wurde uns Lesen und Schreiben auf Deutsch beigebracht. Wir durften nicht Polnisch sprechen. Ich selbst habe dafür mit dem Stock Schläge bekommen.«

Anfangs habe man sich nur auf Kinder in Waisenheimen konzentrieren wollen, aber bald schon auch Kinder in Pflegefamilien und solche, die aus deutsch-polnischen Ehen stammten, verschleppt, erzählt Historikerin Röger. Auch Eltern, die sich weigerten, die Deutsche Volksliste zu unterschreiben – sich also als Deutsche einbürgern zu lassen –, sowie Kinder von Widerstandskämpfern gerieten in den Fokus der NS-Rassenplaner. »Man hat irgendwann keine Rücksicht mehr auf die eigentlichen Familienverhältnisse genommen, sondern brutal jene Kinder herausgeschält, die als rassenpolitisch wertvoll galten«, berichtet Röger.

Auf der einen Seite beschworen die Nazis einen mörderischen Rassenwahn, auf der anderen Seite wollten sie Kinder aus Osteuropa zu Deutschen machen. Wie Röger erklärt, verfolgten die Nationalsozialisten beide Ziele, die sich auf den ersten Blick gegenseitig ausschließen. »Zum einen war die NS-Rassenpolitik sehr scharf und exklusiv. In der deutschen Öffentlichkeit erinnern wir heute vor allem an die Vernichtungspolitik gegenüber den Juden und Jüdinnen Europas«, so Röger. »Zum anderen aber war sie sehr viel inklusiver und flexibler, als wir uns das oft stereotyp vorstellen.« Das zeige sich etwa bei der Durchsetzung der Deutschen Volksliste in den besetzten polnischen Gebieten. Über sie kategorisierten die Nazis die ansässige Bevölkerung und entschieden, wer politisch und »rassisch gut genug« war, um in die deutsche Volksgemeinschaft aufgenommen zu werden. »Sofern die Personen einen nichtjüdischen Hintergrund hatten, griff ein sehr feines System der Deutschen Volksliste, das entlang von Kategorien herauszufinden versuchte, wer noch der deutschen Volksgemeinschaft einverleibt werden könnte«, erklärt die Leipziger Historikerin.