Wir Werden Alle Sterben: Was extreme Schärfe im Körper anstellt

Die TRPV1-Schmerzrezeptoren sitzen aber nicht nur außen an der Körperoberfläche, sondern sind im Körper weit verteilt in vielen Geweben, unter anderem im Nervensystem, an Immunzellen, in den Blutgefäßen, in Muskeln und Organen. Dort erfüllen die Rezeptoren ihre wichtigste Funktion: Sie regulieren die Körpertemperatur. Der TRPV1-Rezeptor reagiert nämlich auch auf Hitze – und wenn wir Capsaicin zu uns nehmen, gewinnt der Körper den Eindruck, dass er überhitzt. Er reagiert darauf mit Kühlmaßmahmen wie stärkerer Durchblutung der Haut. Deswegen wird man rot im Gesicht und fängt an zu schwitzen. Da sich die Blutgefäße weiten, kann der Blutdruck abfallen. Im Extremfall verursacht das Kreislaufprobleme und Schwindelgefühle.

© Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Capsaicin | Das Molekül ist chemisch mit Vanillin verwandt, aber kein gleichwertiger Ersatz in Weihnachtsplätzchen.

Das wird noch dadurch verstärkt, dass die von Capsaicin aktivierten Nervenzellen Signalstoffe abgeben, darunter die Neuropeptide CGRP und Substanz P, die beide stark die Blutgefäße weiten. Sie sind aber nur einige von einer ganzen Reihe entzündungsfördernder Stoffe, die TRPV1-tragende Nervenzellen abgeben. Am deutlichsten merkt man diese neurogene Entzündung dadurch, dass der Trigeminusnerv gereizt wird, der unter anderem zu den Schleimhäute in der Nase führt – was dazu führt, dass die Nase läuft. Bei einer Überdosierung oder wenn man das Capsaicin einatmet, kann die Entzündungsreaktion in den Atemwegen zu schwerer Atemnot führen.

Nimmt man viel Chili auf, werden auch die Nerven gereizt, die das Bauchfell kontrollieren – man kriegt den typischen Chili-Schluckauf oder manchmal auch Sodbrennen. Die von den aktivierten Nerven ausgehende Entzündungsreaktion ist möglicherweise auch der Grund dafür, dass die Stoffwechselrate ansteigt. Der Körper verbraucht mehr Sauerstoff und produziert mehr Wärme. Wir fühlen uns also nicht bloß subjektiv heiß, sondern die Aktivierung des TRPV1-Rezeptors ist ein realer Effekt.