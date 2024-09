Leserexkursion zum FZI am 11. Oktober 2024, Karlsruhe: Leserexkursion zum Forschungszentrum Informatik

Mitten in der IT-Region Karlsruhe betreibt das FZI Forschungszentrum Informatik seit über 35 Jahren angewandte Spitzenforschung im Bereich der Informatik und ihrer Anwendungsfelder. Das FZI erforscht und entwickelt Innovationen zum Wohle der Gesellschaft und bietet exzellenten Forscher*innen ein einzigartiges Sprungbrett in ihre berufliche Zukunft. Für seine Partner aus Industrie, Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden und öffentlicher Hand ist das FZI Forschungs-, Ausbildungs- und Transfereinrichtung. Hierzu hat das FZI auf zwei Stockwerken mit über 2.000 Quadratmetern eine neuartige Forschungsumgebung insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen geschaffen, die branchen- und anwendungsfeldübergreifend für Forschung und Entwicklung zur Verfügung steht: das FZI House of Living Labs, dessen Labore die unterschiedlichsten Anwendungsfelder – von Mobilität über Robotik bis hin zu eHealth – abdecken und plastisch-anschaulich demonstrieren.

Lernen Sie eine der spannendsten Forschungseinrichtungen Karlsruhe kennen. Besichtigen Sie unsere Labore und wissenschaftlichen Einrichtungen und lassen Sie sich von der Forschung faszinieren, die wir zum Wohle der Gesellschaft betreiben.

Programmablauf der Besuchertour:

• Zuerst gibt Ihnen ein Abteilungsleiter des FZI einen Überblick über das Forschungszentrum und seine Forschungsthemen. Hier haben Sie bereits die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder aktuelle Forschungsthemen zu diskutieren.

• Während einer Labortour durch das FZI House of Living Labs (HoLL) lernen Sie anschließend Labore, Arbeitsplätze, Forschungsziele und Methoden des Forschungszentrums genauer kennen und erleben viele aktuelle Projekte hautnah mittels verschiedener Demonstratoren.

Freitag, 11. Oktober 2024, 14-16 UhrFZI Forschungszentrum InformatikHaid-und-Neu-Str. 10–1476131 KarlsruheDie Teilnahme an dieser Leserexkursion ist für alle Abonnentinnen und Abonnenten (ab einem Alter von 15 Jahren) von Magazinen des Verlages Spektrum der Wissenschaft kostenfrei. Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen. Pro Abonummer kann nur eine Person teilnehmen!Alle weiteren Informationen (wie etwa der Treffpunkt) gehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechtzeitig zu.Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen





Bei Fragen wenden Sie sich gerne per E-Mail an: AboVorteile@spektrum.de