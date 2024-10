Freistetters Formelwelt: Eine komplexe Formel mit erstaunlichen Anwendungen

Es braucht ein bisschen Zeit, die Symbole zu erläutern. Mit \(S\) wird ein Simplex beschrieben: So nennt man in der Mathematik ein spezielles n-dimensionales Polytop. Das klingt auch nicht viel verständlicher, ist aber nur ein verallgemeinertes Vieleck in beliebig hohen Dimensionen. Oder anders gesagt, ein 0-Polytop ist einfach bloß ein Punkt; ein 1-Polytop bekommt man, wenn man zwei Punkte durch eine Linie verbindet; und ein 2-Polytop besteht aus Linien, die zu einem Polygon verbunden sind, also einem geschlossenen Streckenzug in der Ebene (zum Beispiel einem Dreieck oder einem Quadrat). Noch eine Dimension höher kann man ein Polyeder auch als 3-Polytop bezeichnen, und so kann es beliebig lange weitergehen. Ein Simplex ist das einfachste mögliche Polytop in einer bestimmten Dimension. Also ein Dreieck im zweidimensionalen Raum, ein Tetraeder in drei Dimensionen und so weiter.

Die obige Formel erlaubt es, das Volumen \(V\) eines n-dimensionalen Simplex zu berechnen, und zwar mit Hilfe der Cayley-Menger-Determinante det(\(B\)). Dazu braucht man zuerst die entsprechende Matrix \(B\), die aus \((n+2)\) Spalten und \((n+2)\) Reihen besteht. Sie ist symmetrisch, in der ersten Reihe und Spalte steht nur die Zahl 1, bis auf das erste Diagonalelement, das so wie alle weiteren 0 beträgt. Die übrigen Einträge werden aus den Abständen gebildet, die alle Ecken des Simplex jeweils voneinander haben.

Jetzt haben wir alle Elemente der Formel geklärt, und man muss vielleicht kurz innehalten, um zu erkennen, was daran so besonders ist: Abgesehen von der Dimension \(n\) des Simplex braucht man für die Berechnung des Volumens nur die relativen Abstände zwischen den Ecken zu kennen. Man benötigt weder Kenntnis über die Winkel zwischen den Kanten noch über die Koordinaten der Ecken. Solange die Abstände bekannt sind, lässt sich die Formel ausrechnen. Das macht die Volumenbestimmung mit der Cayley-Menger-Determinante zu einer vielfältig einsetzbaren Methode, die nicht nur in der Mathematik relevant ist.