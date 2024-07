Freistetters Formelwelt: Die Mathematik des guten Autofahrens

Bei einer Recherche über Verkehrswissenschaft bin ich kürzlich auf ein interessantes mathematisches Konzept gestoßen. Eigentlich habe ich mich für das Phänomen des induzierten Verkehrs interessiert, also den Effekt, der entsteht, wenn irgendwo neue Straßen gebaut werden, um das bestehende Netz zu entlasten. Das passiert jedoch so gut wie nie, denn neue Straßen verursachen neuen Verkehr, der zuvor nicht stattgefunden hat. Auf Umwegen habe ich dann aber diese Formel entdeckt:

Es handelt sich um »Newell's car-following model« und beschreibt, wie Autos einander im Straßenverkehr folgen. Mit x n (t) wird die Position des n-ten Autos zum Zeitpunkt t beschrieben. Die Position des vorausfahrenden Autos in der Kolonne wird von x n −1 (t) gegeben. Aus der Gleichung ist leicht ersichtlich, dass der räumliche Abstand zwischen ihnen mit d n und der zeitliche durch t n beschrieben wird.

Zeichnet man die Positionen der Autos zu bestimmten Zeitpunkten in ein Diagramm ein, wird schnell klar, dass sie sich quasi identisch bewegen – sie sind nur um einen durch t und d gegebenen Vektor zueinander verschoben. Das ist nicht schwer zu verstehen. Was mir dagegen nicht sofort klar war: Wozu braucht man so etwas?