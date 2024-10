Die fabelhafte Welt der Mathematik: Geometrie offenbart ein unerwartetes Quantenphänomen

Wie die Fachleute im Labor feststellten, lag Berry mit seinen Berechnungen richtig: Die Neutronen waren phasenverschoben. Damit ließ sich nachweisen, dass eines der Teilchen kurzzeitig in einem veränderlichen Magnetfeld gesteckt hatte – auch wenn sich keine seiner messbaren Eigenschaften dadurch direkt verändert hatte.

Das gekrümmte Universum

Aber woher hatte Berry gewusst, dass die Teilchen eine Phasenverschiebung erhalten? Tatsächlich taucht eine solche Phase überall dort auf, wo es Krümmung gibt. Deshalb spielt die Phase eine wichtige Rolle in der allgemeinen Relativitätstheorie – der Theorie, mit der Einstein die Schwerkraft beschrieb.

Die allgemeine Relativitätstheorie ist eigentlich mehr Geometrie als Physik. Demnach krümmt Materie die Raumzeit, und diese Verformung führt dazu, dass sich Massen anziehen – ein Phänomen, das wir als Gravitation wahrnehmen. Ich stelle mir das Ganze gern wie ein Gummituch vor, auf das man schwere Objekte platziert, die das Tuch verformen und sich so gegenseitig beeinflussen. Allerdings hat dieses Bild Schwächen: Die Raumzeit ist in dieser Vorstellung zweidimensional, und ich blicke von meiner dreidimensionalen Welt auf sie herab. Die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt hingegen die Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit, ohne von einer fünfdimensionalen Perspektive daraufzuschauen.

Damit stellt sich die Frage, wie man auf die Krümmung von etwas schließen kann, wenn man das Objekt nicht von außen betrachten kann. Dabei hilft die Phase, die Berry beobachtet hat.

Angenommen, ich wollte auf komplizierte Art nachweisen, dass die Erde eine Kugel ist. Dafür kann ich von meinem Standort irgendwo in Deutschland schnurstracks geradeaus Richtung Norden laufen – über Berge, Täler, Flüsse, Seen und Meere hinweg; nichts darf mich vom geraden Weg abbringen. Wenn ich am Nordpol angelangt bin, schlage ich einen Weg nach rechts ein; aber ohne mich zu drehen! Das heißt, ich schreite seitlich voran wie eine Krabbe. Ich laufe so lange, bis ich am selben Breitengrad lande, von dem aus ich gestartet bin. Dort folge ich dann – wieder ohne Drehung – dem Breitengrad nach links, bis ich wieder am Startpunkt ankomme. Obwohl ich am ursprünglichen Ort lande, schaue ich nun nicht mehr nach Norden wie zu Beginn, sondern nach Osten. Dieser Rundlauf hat mich selbst als Person also nicht verändert (bis auf die Strapazen vielleicht), aber ich bin um einen bestimmten Winkel gedreht.

© Fred the Oyster / Paralleltransport CC BY-SA 4.0 (Ausschnitt) Paralleltransport | Wenn man einen Vektor (Pfeil) auf einer Kugeloberfläche entlang einer geschlossenen Kurve transportiert, kann sich durch ihre Krümmung eine Winkeldifferenz α ergeben, um den der Vektor nach dem Durchlauf verdreht ist.

In diesem Gedankenexperiment passiert mir also das Gleiche, wie der Wellenfunktion in Berrys Überlegungen; auch diese erhält eine Phase, einen Winkel, der sie verschiebt. Hätte ich denselben Weg, den ich beschrieben habe, auf einer flachen Ebene beschritten, wäre ich ganz ohne Drehung wieder am Ausgangsort aufgetaucht. Deshalb wird die Phase auch in der allgemeinen Relativitätstheorie genutzt, um die Krümmung des Universums zu beschreiben.