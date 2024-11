Sex matters: Ein großer Altersunterschied – wie funktioniert das?

Eine häufige Frage an Menschen mit einem älteren Partner lautet: »Findest du ihn eigentlich attraktiv? Der ist doch so alt!« Puh! Ich finde, es sollte keine Rolle spielen, ob jemand dick oder dünn, alt oder jung, klein oder groß ist. Es geht um den Menschen. Körper faszinieren in ihrer Einzigartigkeit. Was Menschen an ihrem Partner attraktiv finden, entscheiden sie selbst und niemand sonst.

Mit Julia und Sven habe ich darüber gesprochen, was ihnen unterstellt wird und welche Vorurteile dahinterstecken. Ein Beispiel: »Eine Freundin sagt, Sven ist mein Sugardaddy«, erzählt Julia. Keine Frage: Über Geld sollte jedes Paar reden. Wie wollen wir mit Geld umgehen, wer bezahlt was? Bei den beiden war die Sache klar: Sven bezahlte mehr. Er fand das okay. Und Julia auch. So weit, so gut – zwischen den beiden. Aber die Freundin warnte Julia davor, von Sven abhängig zu werden, und das verunsicherte sie. Dabei ist ein Abhängigkeitsverhältnis an sich kein Problem. Unsere Lebenswirklichkeit ist voll davon.

Auf die Rollenverteilung achten

In jeder Beziehung gibt es Unterschiede. Der eine kümmert sich um die Finanzen. Der andere ist gut darin, Kontakte zu pflegen. Der eine ist spontan, der andere sorgt für Ordnung. Und dann ist da noch die Frau, die zu Hause die Kinder betreut, während der Mann arbeitet. Menschen sind verschieden und übernehmen entsprechende Rollen. Dabei hilft die Grundregel: Je größer die Unterschiede, desto wichtiger ist es, immer wieder auf die Rollenverteilung zu schauen. Und darauf, wie zufrieden die Partner damit sind. Auch Abhängigkeiten sind in Ordnung, wenn sie eine bewusste Entscheidung sind und beide damit gut leben können. Sie können sogar zur Beziehung dazugehören. Zum Beispiel, weil Menschen gerne füreinander da sind, wie bei Sven und Julia: Es bereitete ihm Freude, mit seinem Geld auch ihr das Leben angenehmer zu gestalten.