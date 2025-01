Gute Nacht – die Kolumne für besseren Schlaf: Wie Alkohol den Schlaf sabotiert

Alkohol trickst das Gehirn aus – und das rächt sich

Die dabei ablaufenden biochemischen Prozesse im Gehirn haben Timothy Roehrs und Thomas Roth in der Fachzeitschrift »Alcohol research & health« beschrieben. Zwei bedeutsame Neurotransmitter sind die hemmende Gamma-Aminobuttersäure (GABA) und das aktivierende Glutamat. Alkohol grätscht bei beiden dazwischen. Es setzt sich an einen GABA-Rezeptor einer Nervenzelle. Dieser lässt Kalzium in die Zelle strömen, die dadurch nur noch deutlich schwerer feuern kann. Auch ein Typus der Glutamatrezeptoren wird blockiert. Man könnte sagen: Der Alkohol hat die Nervenzelle ausgeknipst.

In der ersten Hälfte der Nacht wirkt das, könnte man sagen, tatsächlich entspannend. Es fördert bei Gelegenheitstrinkern den Tiefschlaf. Warum der REM-Schlaf in der zweiten Nachthälfte gestört ist, ist weniger klar. Doch GABA und Glutamat stehen in einem Kreislauf. Diskutiert wird daher unter anderem, dass der GABA-Überschuss in der ersten Nachthälfte dazu führt, dass das erregende Glutamat in der zweiten Nachthälfte im Überschuss vorhanden ist. Dies würde den REM-Schlaf stören. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Gesundheit Alltagsdrogen – Wie schnell werden wir abhängig?

REM-Schlaf ist aber wichtig. Während des »Rapid Eye Movement«-Schlafs verarbeitet das Gehirn emotionale Erlebnisse und festigt bestimmte Gedächtnisinhalte. Gemeint ist das non-deklarative Gedächtnis, also jener Teil des Wissens, den Sie nicht rezitieren, sondern der Sie gefühlt intuitiv begleitet. Wenn Sie gerade Eislaufen lernen, dann ist der REM-Schlaf die Zeit, in der der Körper die neuen Bewegungen abspeichert. Wenn Sie zwischen den Jahren einen Streit hatten, dann ist der REM-Schlaf die Zeit, in der Ihr Gehirn sich merkt, worauf die andere Person verletzt reagiert und wie Sie es in Zukunft besser machen können.