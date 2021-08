Grams' Sprechstunde: »Ich kann mich nicht impfen lassen, ich habe …!«

Es bleibt dabei, das Thema Corona-Impfung sorgt für viel Verunsicherung und jede Menge Informationsbedarf. Das zeigen generell etwa die COVIMO-Erhebungen zur Impfbereitschaft, mir persönlich aber auch jede Menge Fragen, die an mich herangetragen werden. Zunehmend häufig scheint dabei eine Sorge: bei welchen Vorerkrankungen oder Medikamenten man sich »nicht impfen lassen darf«. Es gebe doch immerhin auch stichhaltige Gründe gegen eine Impfung? Die Frage ist wichtig; und es lohnt sich, darauf einmal genau einzugehen.

Natürlich schon deshalb, weil zum Thema in der Corona-Gerüchteküche selbstverständlich wieder allerlei Schreckensmärchen zusammengerührt werden. Was anschließend serviert wird, sollte man aus verschiedenen Gründen nicht einfach schlucken – schon deswegen, weil dabei auffällig oft allein schon die Menge an Kontraindikationen, also medizinisch fundierten Gründen gegen die Impfung, deutlich überschätzt wird.

Als Kontraindikationen zählt all das, was gegen eine bestimmte diagnostische oder therapeutische Maßnahme spricht, zum Beispiel gegen eine Impfung. Das können sowohl Vorbedingungen sein, die selbst keine Krankheit sind, als auch bestimmte Erkrankungen. Eine Kontraindikation kann absolut sein, also eine bestimmte Maßnahme komplett ausschließen. Bei einer relativen Kontraindikation lässt sich eine notwendige Intervention nach einer Risikoabwägung trotzdem rechtfertigen, gegebenenfalls mit geeigneten Vorsichtsmaßnahmen.

Spricht eine Allergie gegen die Impfung?

Viele Kontraindikationen bei Impfungen gegen Covid-19 sind jedoch ausschließlich gefühlt, nicht real. Hier ganz vorne dabei: Allergien. Klar, wenn man gegen einen der Inhaltsstoffe des Impfstoffs bekanntermaßen allergisch ist, empfiehlt auch das Paul-Ehrlich-Institut auf einen anderen Impfstoff auszuweichen. Solche Allergien sind aber sehr, sehr speziell und selten, immerhin enthalten die Impfstoffe ja auch erstaunlich wenig Hilfsstoffe. Das gilt gerade für die neu entwickelten mRNA-Vakzine sowie für die modernen Vektorimpfstoffe. Im Übrigen gilt: Eine Allergie – etwa gegen Pollen oder andere Arznei- oder Lebensmittel – stellt keine Kontraindikation gegen die Corona-Impfung dar.