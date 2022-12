Die fabelhafte Welt der Mathematik: Das unmögliche Haus vom Nikolaus

Bald steht der Nikolaustag vor der Tür. Falls Sie jemanden an diesem Tag ärgern möchten, könnten Sie die Person auffordern, das »Haus vom Nikolaus« zu zeichnen – und sie dabei an einem der drei oberen Ansatzpunkte beginnen lassen. Bei der berühmten Aufgabe, die von dem Kinderreim »Das ist das Haus vom Ni-ko-laus« begleitet wird, muss man fünf Punkte (vier davon sind in einem Quadrat angeordnet, der fünfte befindet sich mittig über den oberen zwei Punkten), ohne den Stift abzusetzen, zu einem kleinen Häuschen verbinden. Dabei darf keine Linie doppelt gezeichnet werden. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das umzusetzen. Doch wenn man an einem der drei oberen Punkte startet, mündet das zwangsläufig in eine Sackgasse. Warum das so ist, hat Leonhard Euler im 18. Jahrhundert herausgefunden.

Der Kinderreim hängt nämlich mit einem Problem zusammen, das auf den ersten Blick vollkommen anders aussieht: dem Königsberger Brückenproblem. Im 18. Jahrhundert standen in der damaligen preußischen Stadt, die heute Kaliningrad heißt und zu Russland gehört, sieben Brücken, die über die Pregel führten. Der Fluss teilte die Stadt in vier Gebiete auf, zwei davon waren sogar Inseln: Lomse (heute Oktyabrsky-Insel) und Kneiphof (dort gab es wirklich einige Kneipen). Die Bürger der Stadt suchten irgendwann nach einer Route für einen Spaziergang, bei dem man jede Brücke genau einmal überquert. Doch niemandem gelang es, einen solchen Weg zu finden – gleichzeitig konnte niemand zweifelsfrei beweisen, dass es keinen gibt.

Gelöst hat das Problem niemand Geringerer als der große Mathematiker Leonhard Euler (1707–1783), der selbst nie in Königsberg gewohnt hat. Die knifflige Aufgabe teilte ihm mutmaßlich sein Bekannter Karl Leonhard Gottlieb Ehler mit, der damalige Bürgermeister von Danzig. Dieser hatte einen Teil seines Studiums in Königsberg absolviert und stand in Kontakt mit Euler. Anfangs zeigte sich der Mathematiker wenig begeistert, wie aus einem 1736 verschickten Brief deutlich wird: »(...) diese Art von Lösung hat wenig mit Mathematik zu tun, und ich verstehe nicht, warum Ihr sie von einem Mathematiker und nicht von einem anderen erwartet, denn die Lösung beruht allein auf der Vernunft (...)«