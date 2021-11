Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte vom Absinth oder wie die Grüne Fee abhob und stürzte

Gelehrte führen Tierstudien durch, um die anekdotischen Beobachtungen mit handfesten Belegen zu untermauern: Sie verabreichen Mäusen ein Wermutextrakt und vergleichen die Effekte mit jenen des Alkoholkonsums. Daraus ziehen sie den Schluss, dass tatsächlich das im Absinth enthaltene Thujon am Krankheitsbild schuld sei.

Auch abseits der Medizin formiert sich Widerstand gegen Absinth: Eine Abstinenzbewegung entsteht, die vor allem von der Kirche und konservativen Kreisen getragen wird. Sie wollen Sittenverfall und sogar revolutionäre Tendenzen durch den Konsum von Absinth erkennen. Viele Weinbauern schließen sich der Bewegung an – sie argumentieren, dass ja der Alkohol allein unbedenklich sei. Tatsächlich sehen sie in dem immer populäreren Getränk, das noch dazu relativ günstig hergestellt werden kann, eine ernst zu nehmende Konkurrenz.

Der französische Staat bleibt davon lange Zeit unbeeindruckt, denn die steuerlichen Einnahmen aus dem Absinthverkauf sind nicht unerheblich. Erst als ein Familienmord, der sich im August 1905 im schweizerischen Commugny am Genfer See ereignet, als Folge von Absinthmissbrauch erklärt wird, kippt die Stimmung. Und zwar beinah in allen Ländern Europas.

Absinth wird verboten

Den Anfang macht die Schweiz. Dort wird am 13. Juni 1910 ein Verbot beschlossen. Fabrikation, Einfuhr, Transport, Verkauf und Aufbewahrung zum Zweck des Verkaufs werden untersagt. Das Verbot tritt im Oktober desselben Jahres in Kraft. Wenige Jahre später, 1914, wird der Absinth auch in Frankreich verboten. Die USA und ein Großteil der europäischen Staaten folgen diesem Beispiel kurz darauf.

Für viele Destillerien bedeutet es das Ende. Der größte Hersteller Pernod versucht seine Produktion nach Spanien zu verlegen, steigt aber schließlich auf Pastis um, weil er keinen Wermut enthält. Im schweizerischen Val-de-Travers, wo die Geschichte des Absinths begann, trifft das Verbot viele Produzenten zwar hart, aber es wird weiterhin schwarz gebrannt. Ein Grund, weshalb dort manche Destillerien stolz auf rund 250 Jahre ununterbrochene Herstellung von Absinth verweisen.

Dass die Destillerien dies heute so offen zugeben, hängt damit zusammen, dass Absinth mittlerweile wieder frei erhältlich ist. Grund dafür ist eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 1998, mit der die Produktion von Absinth wieder freigegeben wurde. Allerdings darf das fertige Getränk einen bestimmten Gehalt an Thujon nicht überschreiten. Dabei wäre eine Senkung des Thujiongehalts wohl ohnehin nicht nötig gewesen. Wie Forscher in den 2000er Jahren herausfanden, enthielt der klassische Absinth wohl weit weniger Thujon als bis dahin angenommen. Ebenso zweifeln Experten, dass die Resultate jener Tierversuche, welche die Substanz als Verursacher des Absinthismus ausmachten, korrekt waren.