Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte einer Großsabotage der Nazis

Pläne, die nun in die Hände der Abteilung »Abwehr II« des deutschen Militärnachrichtendiensts gelegt wurden. Mit U-Booten sollten Saboteure an die US-Ostküste gelangen. Die Operation erhielt den Namen »Unternehmen Pastorius« in Anlehnung an den visionären Siedler Franz Daniel Pastorius. Walter Kappe (1905–1944), ein altgedienter Nazi mit umfangreichen Kenntnissen über die USA, sollte die Saboteure rekrutieren und ausbilden. Kappe setzte dabei auf ein Netzwerk ausgewandeter Deutscher. Viele dieser Männer waren desillusioniert von den wirtschaftlichen Zuständen in Amerika wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Andere, die sich teils in nationalistischen Gruppen in den USA engagiert hatten, waren nach Kriegsbeginn dorthin zurückgekehrt, um gegen die Alliierten zu kämpfen.

Die Saboteure begannen ihr Training

Die ursprünglich 13 Männer begannen ihre Ausbildung ab dem Frühjahr 1942 auf einem abgelegenen Bauernhof in Brandenburg, der als getarntes Trainingslager diente. Zwischen Gewächshäusern und Hühnerställen wurde den Saboteuren in spe nähergebracht, was für angehende Spione unerlässlich war: der Umgang mit Sprengstoffen, der Nahkampf und das Schreiben mit unsichtbarer Tinte. Dazwischen lasen die Männer englischsprachige Zeitungen und Magazine, studierten Pläne der amerikanischen Infrastruktur und eigneten sich eine falsche Identität an.

© akg-images / picture alliance (Ausschnitt) Steckbrief | Die Fotos zeigen die acht deutschen Saboteure in einem Steckbrief des FBI: Oben ist die Gruppe um George Dasch (ganz links) abgebildet, unten die Gruppe um Edward Kerling (ebenfalls ganz links).

Am Ende blieben acht Männer übrig, die in zwei Teams aufgeteilt wurden: Die eine Gruppe unter der Führung von George John Dasch (1903–1991) sollte in Long Island, New York, ankommen, während die andere Gruppe unter Edward Kerling (1909–1942) in Florida an Land gehen sollte. Dort sollten vor allem Aluminiumwerke, die Teile für den Flugzeugbau produzierten, aber auch Verkehrsknotenpunkte und die Wasserversorgung großer Ballungsräume sabotiert werden.