Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte eines Eimers, der einen Krieg auslöste – angeblich

Die Situation eskalierte schließlich, als Modena die Festung Monteveglio auf dem Gebiet Bolognas eroberte, woraufhin die Stadt eine groß angelegte Mobilisierung begann. Am 15. November 1325 trafen die Heere beider Städte in der Schlacht von Zappolino, knapp sechs Kilometer südlich von Monteveglio, aufeinander. Mit über 30 000 Fußsoldaten und einem kleinen Kavalleriekontingent war Bologna dem kleineren Modena, zumindest was die Zahl der Truppen anging, weit überlegen. Trotzdem siegten die Modeneser, nicht zuletzt, weil sie über kampferprobte deutsche Söldner in ihren Reihen verfügten.

Modena verfolgte die fliehenden Truppen bis zu den Toren Bolognas und schleifte unterwegs zwecks Machtdemonstration auch gleich einige Burgen des Rivalen. Eine Belagerung der Stadt, hinter deren Mauern sich die verbliebenen Truppen verschanzt hatten, erwies sich jedoch schnell als wenig sinnvoll. Stattdessen manipulierte Modena die Schleuse eines vor der Stadt gelegenen Flusses, um die Wasserversorgung Bolognas zu stören. Wohl als symbolische Geste dieser Erniedrigung wurde ein Holzeimer, gefunden an einem der Brunnen vor der Stadt, als Trophäe mitgenommen. Eine Geste, die, wie Elke Goez in ihrem Buch »Geschichte Italiens im Mittelalter« beschreibt, durchaus in die Zeit passte – so waren im Zuge früherer Auseinandersetzungen gerne mal Gemeindeglocken, Torschlüssel oder auch ganze Stadttore unterlegener Städte erbeutet worden.

Für die weitere Entwicklung der italienischen Stadtstaaten spielte der Krieg so gut wie keine Rolle. Der Sieg Modenas verschob das Machtgefüge nur vorübergehend. Der Konflikt zwischen Guelfen und Ghibellinen setzte sich fort. Erst im 15. Jahrhundert nahm die Bedeutung der beiden Fraktionen ab.