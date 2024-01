Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte einer bitteren Arznei mit ungeahnter Wirkung

Richard Hemmer und Daniel Meßner bringen jede Woche »Geschichten aus der Geschichte«

Johann Gottlieb Benjamin Siegert war zwar erst 24, aber bereits ein erfahrener Wundarzt, als ihn Lopez Mendez mitten in Hamburg ansprach. Jemanden wie ihn könnten sie gebrauchen, drüben in Venezuela, erklärte ihm der Mann. Jemand, der eine Perspektive sucht, vielleicht das Abenteuer. Geld. Jemand, der Teil der großen Sache sein will, die der berühmte Simón Bolívar dort ausfocht – für das Volk und gegen die spanische Krone. Ob er sich nicht der Armee des Unabhängigkeitskämpfers anschließen wolle?

Den Krieg kannte Siegert. Keine fünf Jahre zuvor hatte er in preußischen Diensten gestanden, war als blutjunger Regimentsarzt an der Schlacht von Waterloo beteiligt, mit 19 Jahren. Anschließend hatte er Medizin in Berlin studiert, sein Bruder hatte das Geld vorgeschossen, es kam zum Zoff, die beiden überwarfen sich miteinander. Ahnte er schon, als er 1820 in Hamburg ein Segelschiff besteigt, dass er nie mehr nach Europa zurückkommen wird?

Wie Siegert ging es vielen Veteranen der Koalitionskriege. Seit Napoleon im Exil lebte, seitdem Friede eingekehrt war auf dem alten Kontinent, mangelte es an Arbeit für die professionellen Kämpfer, speziell für die höheren Ränge. Söldnerwerber wie Lopez Mendez stießen bei ihnen auf offene Ohren. Einer nach dem anderen schrieb sich in die Revolutionsarmee ein.