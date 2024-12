Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte über den letzten Mann, der alles wusste

Kircher floh erst nach Mainz, dann nach Speyer und wurde schließlich nach Lyon beordert, wo er sich vor den Kriegshandlungen sicher wähnte. Dann aber brach dort die Pest aus, weshalb er weiter nach Avignon zog. Hier erreichte ihn der Ruf von Kaiser Ferdinand II., dessen Mathematiker und Hofastronom – der nicht minder berühmte Johannes Kepler – verstorben war. Um dessen Stelle einzunehmen, machte sich Kircher auf die lange Reise nach Wien, wo er jedoch niemals ankam.

Ein Sturm ließ das Schiff, auf dem er sich befand, nach Süden abdriften. Ein Unglück? Mitnichten. Er landete in Civitavecchia, einer Hafenstadt in der Nähe von Rom, die Ewige Stadt war plötzlich zum Greifen nah. Kircher ersuchte um Audienz beim Papst. Vor allem aber freute er sich auf die ägyptischen Obelisken, die in großer Zahl in Rom standen. Denn die Hieroglyphen, die ihn so sehr beschäftigten, die kannte er bislang nur aus Büchern.

Barocker Universalgelehrter

Kircher blieb schließlich in Rom, seine kaiserliche Berufung wurde zurückgenommen, und ein Freund lotste ihn an das Collegio Romano, die erste und bedeutendste Jesuitenschule. Dort unterrichtete er Mathematik. Jetzt begann Kirchers produktivste Zeit. Er beschäftigte sich mit so ziemlich allem, was Forscher damals umtrieb, mit Vulkanismus, Magnetismus, Optik oder Musiktheorie. Außerdem konstruierte er Sonnenuhren, Maschinen und Apparate, wie eine einfache Laterna magica, mit der man Bilder an die Wand werfen konnte.