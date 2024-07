Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte von genialen Denkern und gewürfeltem Hirn

Es war nicht das erste Mal, dass ein solcher Versuch unternommen wurde. Forscher hatten bereits ab der Mitte des 19. Jahrhunderts ein reges Interesse an den (toten) Gehirnen bedeutender Persönlichkeiten entwickelt. Dieser neue Zweig der ohnehin recht windungsreichen Geschichte der Hirnforschung wird auch als Elitegehirnforschung bezeichnet.

Bevor die Vogts mit der Untersuchung begannen, ließen sie das Gehirn von Lenin in exakt 30 953 dünne Scheiben schneiden und jede zehnte davon einfärben. Diese Prozedur dauerte mehr als ein Jahr; danach erst begann die eigentliche Analyse, die drei weitere Jahre in Anspruch nahm, in denen Oskar Vogt in Moskau zudem ein Institut für Hirnforschung gründete. Nach langer Suche fand er vermeintlich Außergewöhnliches. Im Jahr 1929 verkündete er, was sich die Sowjetführung erhofft hatte: Lenins Gehirn würde sich in einem bestimmten Aspekt seiner Struktur markant von den schnöden Denkorganen gewöhnlicher Menschen unterscheiden. Die Pyramidenzellen – die beim Menschen in der Großhirnrinde und in der Amygdala vorkommen – seien bei Lenin in der dritten Hirnrindenschicht doch außergewöhnlich ausgeprägt. Vogt kam daher zu dem hirnanatomischen Befund, dass Lenin ein Genie war, nämlich ein »Assoziationsathlet«.

Lange gesucht, aber nie gefunden

Eine Annahme dahinter prägte die Hirnforschung von Anfang an: dass ein außergewöhnlicher Verstand mit einem außergewöhnlichen Gehirn einhergehen müsse. Solche anatomischen Gründe für besondere Geistesleistungen wurden lange gesucht. Gefunden wurden sie – Stand heute – nicht.