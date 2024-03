Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte einer Frau, die eine Invasion vereitelte

Richard Hemmer und Daniel Meßner bringen jede Woche »Geschichten aus der Geschichte«

Die Französische Revolution versetzte Europa in Aufruhr. Hatte Frankreich doch die Feudalordnung abgeschafft, die Ländereien neu verteilt und eine Republik geschaffen, die die Gesellschaft gerechter machen sollte. All das löste in den Monarchien Europas jedoch blanke Existenzangst aus. Und so hielt keiner mehr still. Was auf 1792 folgte, war Krieg. Die europäischen Monarchien, die sich über Jahre hinweg in wechselnden Allianzen zusammenschlossen, fochten mit Frankreich die so genannten Koalitionskriege aus. Frankreich schlug den militärischen Weg auch ein, um seine revolutionären Ideale auf dem Kontinent zu verbreiten. Großer Widersacher jenes Plans: Großbritannien!

Einer, der damals seine Gelegenheit gekommen sah, war der Revolutionär Theobald Wolfe Tone (1763–1798). Der Ire und Gründer der republikanischen Society of United Irishmen war 1796 nach Frankreich gereist, um Unterstützung für die irischen Unabhängigkeitsbestrebungen zu finden. Dort stieß er mit seiner Idee auf offene Ohren, das Direktorium übertrug die Aufgabe an General Lazare Hoche. Das hochdekorierte Mitglied der Republikanischen Armee heckte nun einen Plan aus, der tollkühner gar nicht sein konnte.

Eine Invasion über Umwege

Nichts Geringeres wurde geplant als eine Invasion Großbritanniens – über einen klitzekleinen Umweg: Irland. England sollte so militärisch von innen heraus geschwächt werden. Auch erhoffte man sich, eine Revolution loszutreten, nicht unähnlich der französischen. Die Hauptflotte Frankreichs mit 15 000 Mann sollte in Bantry Bay in Irland landen, zwei kleinere Flotten steuerten Newcastle und Cornwall an, von wo aus sie eine Art Guerillakrieg führen sollten. Aber es lief nicht wie geplant. Die Landungen in England wurden aus Witterungsgründen abgeblasen, und die Invasion Irlands scheiterte einerseits am Wetter und andererseits an der Inkompetenz der französischen Marine. So waren vier Schiffe bereits kurz nach Aufbruch miteinander kollidiert.