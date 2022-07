Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte eines Nilpferds, das als Zooberühmheit vegetierte

Im Mai 1850 wurde Obaysch schließlich nach Alexandria transportiert und in die »SS Ripon« geladen. Das nächste Ziel lautete: Southampton. An Bord war auch sein Pfleger Hamet. Er versorgte Obaysch in einem Verschlag, der mit einem Wassertank ausgestattet war. Gerade günstig war der Transport allerdings nicht: Die 16-tägige Überfahrt kostete 500 britische Pfund, das entspricht heutigen 70 000 Pfund. Einerseits verschlang Obaysch Unmengen an Futter, und andererseits musste der für ihn konstruierte Tank, der 1515 Liter fasste, täglich mit Frischwasser aufgefüllt werden.

In Southampton angekommen, brachte man Obaysch unter den staunenden Blicken vieler Schaulustiger mit seinem Tank in einen Zug nach London.

Die Menschen waren verrückt nach Obaysch

Für die staunende Öffentlichkeit im viktorianischen England war das Nilpferd ein Novum, eine bisher nie da gewesene Sensation. Die Menschen kannten die riesigen Tiere bis dahin nur von Abbildungen – und die waren teils auch noch falsch. Die Rechnung des Zoos ging jedenfalls auf: In dem Moment, als Obaysch in London ankam, waren die Menschen verrückt nach ihm. So sehr, dass sie bereit waren, neben dem Eintrittspreis für den Zoo noch einen nicht unwesentlichen Aufpreis von einem Shilling zu zahlen, um das Flusspferd sehen zu können.

© Pearson / Heritage Images / picture alliance (Ausschnitt) Das Nilpferd und sein Pfleger | In einem Zeitungsbericht der »Illustrated London News« aus dem Jahr 1850 illustrierte dieses Bild einen Bericht über Obaysch. Darin heißt es: »Obwohl er noch nicht einmal zwölf Monate alt ist, lassen seine massigen Proportionen die enorme Kraft erkennen, über die er im Erwachsenenalter einmal verfügen wird; und der groteske Ausdruck seiner Physiognomie übertrifft alles, was man sich anhand von ausgestopften Exemplaren im Museum vorstellen kann.«

Die eingangs genannte Königin Victoria war eine der ersten Besucherinnen. Auch die Zeitungen stürzten sich auf das neue Tier im Zoo. Selbst das Satiremagazin »Punch« erwähnte Obaysch gleich in mehreren Ausgaben.