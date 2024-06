Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte über den Eiskönig von Boston

Richard Hemmer und Daniel Meßner bringen jede Woche »Geschichten aus der Geschichte«

Nicht einmal Spott und Häme brachten Frederic Tudor von seinem Plan ab. Am 13. Februar 1806 stach er mit seinem Schiff von Boston aus an der US-Ostküste in See. Sein Ziel war Saint-Pierre, eine Stadt auf der Karibikinsel Martinique. An Bord hatte Tudor eine Fracht von 130 Tonnen geladen. 130 Tonnen desselben Guts: Eis, das aus einem See in Neuengland geschlagen worden war. Den eiskalten Cargo wollte Tudor in der Karibik verkaufen. Zumindest was davon nach 21 Tagen Überfahrt noch übrig sein würde. Denn auf Martinique war es tropisch warm.

Für seine Idee, Eis aus Nordamerika in die Karibik zu verschiffen, erntete Tudor von allen Seiten Hohn. Und seine Kritiker fühlten sich bestätigt: Der Eisverkauf in Saint-Pierre wurde zum finanziellen Desaster. Ohne geeignetes Lager schmolz die Fracht schneller, als Tudor sie unter die Leute bringen konnte. Aber das bedeutete nicht das Ende der Tudor Ice Company!

Vor der Erfindung der Kältemaschinen war Natureis die einzige Möglichkeit, im Sommer Nahrungsmittel zu kühlen. Das meiste Eis verbrauchten dabei lange Zeit die Brauereien. Sie kühlten damit ihr Bier und ihre Braukessel – denn nur bei niedrigen Temperaturen konnten sie untergäriges Bier brauen. Mit natürlichem Eis konservierte man nicht bloß in gemäßigten Klimazonen Lebensmittel. Das gelang auch in warmen Regionen. Aus Persien sind zum Beispiel kuppelartige Gebäude bekannt, die so genannten Yach-tschāl (zu Deutsch Eisgrube), die seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. zur Aufbewahrung von Eis dienten. Im Römischen Reich legte man dafür mehrere Meter tiefe Eisschächte an (»fossa nivalis«) und befüllte sie mit Schnee und Eis der Albaner Berge.