Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte vom Central Park, der aus reinem Neid entstand

Die Enteignung von Seneca Village

Das Gebiet, auf dem der Central Park entstehen sollte, war in dieser Zeit alles andere als unberührt. Vor den Toren Manhattans, das sich damals hauptsächlich über den südlichen Teil der Insel erstreckte, lag eine ländliche Gegend, in der etwa 1600 Menschen wohnten. Es gab dort kleine Gärten, Obstbäume und eine Siedlung namens Seneca Village. Wie die beiden Historiker Roy Rosenzweig (1950–2007) und Elizabeth Blackmar in ihrem Buch »The Park and the People« beschreiben, hatte sich diese Gemeinschaft, die überwiegend aus freien Schwarzen und irischen Einwanderern bestand, seit den 1820er Jahren etabliert. Sie lebten nicht nur vom Land, sondern hatten auch ein lebendiges Sozialgefüge mit Kirchen und Schulen aufgebaut. Abseits der großen Stadt wuchs in Seneca Village eine kleine wohlhabende, vor allem afroamerikanische Gemeinde heran.

In New York City schmeckte das wohl nicht jedem. Die Stadt beschloss ein Gesetz, mit dem sie die Bewohnerinnen und Bewohner von Seneca Village und der umliegenden Gebiete enteignete, das Land beschlagnahmte und so Platz für den neuen Park schuf. Trotz zahlreicher Beschwerden und Versuche, höhere Entschädigungen zu erhalten, mussten alle Einwohner bis zum Herbst 1858 ihre Häuser verlassen. Seneca Village und andere Siedlungen wurden dem Erdboden gleichgemacht. Mit ihnen verschwand ein bedeutendes Stück afroamerikanischer Geschichte aus dem kollektiven Gedächtnis der Stadt.

© Associated Press / picture alliance (Ausschnitt) Eislaufen | Frauen und Männer gleiten über die Eisbahn im Central Park. Das Freizeitvergnügen hielt ein Fotograf im Jahr 1893 fest.

Noch während das Gebiet geräumt wurde, schrieb die Parkkommission im Oktober 1857 einen Wettbewerb zur Gestaltung der neuen Anlage aus. Unter den 33 eingereichten Entwürfen befanden sich viele kreative Ideen, aber auch der ungewöhnliche Vorschlag einer gigantischen Pyramide – der Plan war wahrscheinlich als Protest gegen politische Intrigen gedacht, die das Projekt begleiteten.