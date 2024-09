Die fabelhafte Welt der Mathematik: Die Antwort auf das Leben, das Universum und den ganzen Rest

Eine dieser beiden Menschen war der sowjetische Mathematiker Andrei Kolmogorow, der sich vor allem mit Wahrscheinlichkeiten und Zufallszahlen beschäftigte. Insbesondere interessierte er sich ebenfalls dafür, wie sich entscheiden lässt, ob die Beschreibung eines Phänomens einfach oder kompliziert ist. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Pi ist überall – Die fabelhafte Welt der Mathematik

Angenommen, ich zeige Ihnen die Zahl 25041903. Auf den ersten Blick wirkt sie ziemlich zufällig. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen Wert zu erklären. Ich könnte beispielsweise einen Zufallsgenerator genutzt haben und die Ziffern 2,5,0,4,1,9,0,3 in dieser Reihenfolge erhalten haben. Das erscheint nicht besonders zufrieden stellend – auf diese Weise können Sie keine Gesetzmäßigkeit ableiten, um sich den Wert genauer zu merken. Ich könnte aber auch sagen, dass diese Zahl dem Produkt der drei Primzahlen 3 · 61 · 136 841 entspricht. Oder ich könnte Ihnen mitteilen, dass die Zahlenfolge in der 40 122 575-ten Nachkommastelle von Pi auftaucht. Oder dass ich diese Zahl gewählt habe, weil Andrei Kolmogorow am 25. April 1903 geboren wurde. Welche dieser Erklärungen klingt für Sie am einfachsten? Wahrscheinlich haben verschiedene Personen unterschiedliche Meinungen dazu.

Kolmogorow gelang es, eine objektive Methode zu entwickeln, um die Komplexität von Objekten zu bestimmen: Die Kolmogorow-Komplexität einer Zahl entspricht der Länge des kürzesten Computerprogramms, das die Zahl berechnet. Je kürzer das Programm ist, mit dem man einen Wert wie 25041903 erzeugen kann, desto simpler ist die Zahl.

Damit hängt die Kolmogorow-Komplexität natürlich von der Programmiersprache ab, die man benutzt: Ein bestimmter Zusammenhang könnte in Python kürzer ausfallen als in C++ und umgekehrt. Jedes Computerprogramm lässt sich in Maschinencode ausdrücken, das wiederum aus einer Folge von Nullen und Einsen besteht. Die Länge der kürzesten Null-Eins-Zeichenfolge, für welche ein Computer das gewünschte Ergebnis ausrechnet, entspricht der Kolmogorow-Komplexität.