Die fabelhafte Welt der Mathematik: Schleimpilze sind die besseren Mathematiker

Wie komplex darf es sein?

Das ermöglicht die Komplexitätstheorie, ein Teilbereich der theoretischen Informatik, bei dem es darum geht, Probleme in unterschiedliche Klassen einzuteilen: Dafür zieht man Algorithmen heran und ermittelt, wie die Anzahl der Rechenschritte mit der Größe der Aufgabe zusammenhängt. Während es zum Beispiel extrem schwer ist, eine große Zahl in ihre Primfaktoren zu zerlegen, ist es für Computer ein Leichtes, zu prüfen, ob eine Zahl eine Primzahl ist. Letzteres fällt nämlich in die Komplexitätsklasse von Problemen, die von theoretischen Informatikern mit »P« bezeichnet wird. Anschaulich ausgedrückt umfasst P all jene Probleme, die mit wachsender Größe immer noch effizient lösbar sind – die Anzahl der Rechenschritte wächst zwar mit der Größe der Aufgabe an, explodiert aber nicht. Etwas genauer: Die Rechendauer steigt bloß polynomiell mit der Größe der zu prüfenden Zahl n an, zum Beispiel mit n5. Solche Probleme sind von Computern in der Regel bewältigbar.

Bei einigen Problemen wächst die Rechendauer hingegen exponentiell an. Zwar kann jeder Computer sehr schnell die Zahl 15 in ihre Primfaktoren 3 und 5 zerlegen. Doch wenn Sie dem Rechner eine 150-stellige Zahl liefern, wird er vermutlich kapitulieren. Für Zahlentheoretiker ist das natürlich ärgerlich, für Kryptografen hingegen ein Segen: Denn anhand solcher komplexer Probleme können sie Verschlüsselungsverfahren entwerfen. Für diese Art von Aufgaben gibt es die Komplexitätsklasse »NP«. Vereinfacht ausgedrückt enthält sie alle Probleme, deren Lösung sich leicht (das heißt in polynomieller Zeit) überprüfen lässt. Das ist zum Beispiel bei der Primfaktorzerlegung der Fall: Es ist zwar extrem schwer, die Primfaktoren großer Zahlen zu berechnen, doch wenn man eine Lösung vorgesetzt bekommt, muss man sie nur miteinander multiplizieren, um das Ergebnis zu überprüfen. Die NP-Klasse enthält also alle Aufgaben aus P (da sie leicht zu lösen sind, ist ihre Lösung auch leicht prüfbar), aber darüber hinaus auch einige Probleme, die sich nur schwer berechnen lassen.

Nun steht und fällt die Definition der Komplexitätsklassen wie P und NP mit den Algorithmen, die man kennt, um gewisse Aufgaben zu lösen. Doch was, wenn jemand plötzlich einen völlig neuen Weg findet, um beispielsweise Primteiler einer Zahl zu berechnen – und die Rechendauer nur noch polynomiell mit der Größe der Zahl wächst? Solche Fragen bilden den Kern der theoretischen Informatik: Das größte ungelöste Rätsel besteht darin, herauszufinden, ob P und NP gleich sind. Sprich: Gibt es für alle Aufgaben, deren Lösung sich leicht überprüfen lässt, in Wirklichkeit einen effizienten Lösungsalgorithmus, den man bloß noch nicht kennt?

Das Steiner-Problem ist extrem komplex

Aber wie bestimmt man überhaupt, wie komplex ein Problem ist? Entscheidend ist dabei die Idee, Probleme aufeinander zu reduzieren. Sprich: Wenn jeder Algorithmus, der Aufgabe A löst, auch B lösen kann, dann ist B auf A reduzierbar. A ist damit komplexer als B. Die Informatiker Stephen A. Cook und Leonid Levin konnten Anfang der 1970er Jahre zeigen, dass es ein bestimmtes Problem in NP gibt, das so genannte »SAT«-Problem, auf das sich alle anderen NP-Aufgaben reduzieren lassen. Damit wäre SAT das schwerste Problem von NP. Wie sich allerdings herausstellte, ist es nicht das einzige: Es gibt weitere Aufgaben, auf die alle anderen NP-Probleme reduzierbar sind (darunter auch SAT): Man nennt solche Probleme NP-vollständig. Falls P und NP sich als ungleich herausstellen sollten, dann wären NP-vollständige Probleme sicher nicht in P enthalten. Für sie gäbe es dann keinen effizienten Lösungsalgorithmus, egal, wie lange man danach sucht. 1972 hat der Informatiker Richard Karp 21 Aufgaben identifiziert, die NP-vollständig sind – darunter eine vereinfachte Variante des Steiner-Problems.