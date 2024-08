Schlichting!: Wachsstruktur färbt Blaubeeren blau

© H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Schlehe | An den oberen Seiten einiger Beeren wurde mit den Fingern ein Teil der Wachsschicht abgerieben. Die dunkle Pigmentfarbe der Fruchthaut schimmert hindurch.

Denn Farben müssen nicht zwangsläufig durch Pigmente entstehen. In vielen Fällen haben sie ihren Ursprung vielmehr in der mikroskopischen Struktur des Materials, mit dem das einfallende Licht wechselwirkt. Zahlreiche Tiere erscheinen bunt, weil die Sonnenstrahlen in ihren Panzern oder Federn gebeugt werden und interferieren. Sogar das blaue Himmelslicht ist letztlich eine Strukturfarbe, da es durch Streuung der Sonnenstrahlung an den Luftmolekülen zu Stande kommt (so genannte Rayleigh-Streuung). Hier nimmt die Intensität des zu den Seiten abgelenkten Lichts mit kleinerer Wellenlänge stark zu – das heißt, man sieht vor allem das kurzwellige Blau.

Die besondere Wachsschicht auf vielen Früchten wurde bisher vorrangig hinsichtlich ihrer Schutzeigenschaften erforscht. Inzwischen hat sich die Wissenschaft allerdings auch des optischen Effekts angenommen, den das Wachs ausübt, auf Heidelbeeren wie auf anderen blauen Früchten. Im Februar 2024 hat ein Team um die Physikerin Rox Middleton von der University of Bristol eine eingehende Untersuchung dazu veröffentlicht.

Schillernde Schicht auf dunklem Grund

Die Arbeitsgruppe stellte in der Wachsschicht von einigen blauen Früchten mit speziellen optischen Methoden besonders starke Lichtflexionen im blauen und ultravioletten Wellenlängenbereich fest. Strukturfarben beruhen im Unterschied zu Pigmentfarben nicht auf Absorption. Entsprechend lässt die dünne Wachsschicht viel Licht hindurch. Das Problem: Träfe es dann auf tiefer liegende Pigmente, würden sich die Farben mischen und so den Gesamteindruck verändern. Damit das Hellblau der semitransparenten Schicht ungestört zur Geltung kommt, muss daher der Untergrund das einfallende Licht weitgehend absorbieren. Das ist bei den blauen Früchten tatsächlich der Fall – reibt man die Wachsschicht ab, so erscheint ihre Haut sehr dunkel. Erst unter dieser stark absorbierenden Schicht, aus der tiefroter Saft gepresst werden kann, steckt in der Regel ein helleres Fleisch.