Die fabelhafte Welt der Mathematik: Die Zahl, die ihr eigenes Quadrat ist

In der Mathematik geht es oft darum, Muster aufzudecken. So drehen sich bestimmte Bereiche der Topologie darum, Knoten oder geometrische Formen zu kategorisieren, und die Zahlentheorie erforscht die Verteilung von Primzahlen. Beschränkt man sich auf etwas einfachere Zusammenhänge, so lässt sich bei den Zahlen 5 und 6 ein interessantes Muster erkennen, das bereits die Babylonier erkannten: Das Quadrat von 5 ist 25, endet also mit einer Fünf; das Quadrat von 25 ist 625, was mit 25 endet; und das Quadrat von 625 ist 390 625, was mit 625 endet. Was wie eine lustige Spielerei wirkt, die der Mathematiker Maurice Kraitchik im Jahr 1942 populär machte, führt zu einem der wichtigsten Zahlensysteme der Mathematik – und einem der seltsamsten.

Führt man die genannte Spielerei mit der Zahl sechs durch, ist das Ergebnis zwar nicht ganz so beeindruckend, aber auch hier zeichnet sich ein Muster ab: 6 zum Quadrat gibt 36; 36 quadriert ergibt 1296. Die 36 taucht nicht mehr in der Ziffernfolge auf, aber das Ergebnis endet stets mit einer Sechs. Generell werden Zahlen, deren Quadrat am Ende der Ziffernfolge wieder sie selbst enthält, automorph genannt. Von diesen gibt es unendlich viele: 0, 1, 5, 6, 25, 76 (76·76 = 5776), 376 (376·376 = 141 376), … Wie sich herausstellt, enden alle automorphen Zahlen stets mit 5 oder 6.

Die Fünf ist aber besonders spannend, weil nicht nur sie automorph ist, sondern auch ihr Quadrat und ebenso das Quadrat des Quadrats. Damit stellt sich natürlicherweise die Frage, ob sich diese Folge von automorphen Zahlen unendlich lang fortsetzt. Sprich: Liefert die wiederholte Quadrierung von 5 stets eine automorphe Zahl? Wie sich herausstellt, ist das nicht der Fall: