Freistetters Formelwelt: Warum die Erde grüner wird

Schuld ist der Klimawandel

Verantwortlich dafür ist einerseits die Erwärmung der Erde durch den menschengemachten Klimawandel. In den nördlichen Regionen verlängert sich dadurch der Wachstumszyklus und es können mehr Pflanzen (und Blätter) gebildet werden. Verursacht wird die Erderwärmung bekanntlich vor allem durch das Treibhausgas CO 2 , das die Pflanzen wiederum für ihr Wachstum brauchen. Auf den ersten Blick klingt das alles sehr optimistisch: Mehr CO 2 bringt mehr Wärme und beides zusammen mehr Pflanzenwachstum, wodurch wieder mehr CO 2 aus der Atmosphäre gebunden wird.