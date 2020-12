In Bestform: Was steckt hinter dem Runner’s High?

Nicht unbedingt. Wenn man sich die subjektiven Berichte der Menschen anschaut, gibt es deutliche Unterschiede: Manche erzählen fast jedes Mal, wenn sie Ausdauersport treiben, von einem Runner's High. Andere erleben das deutlich seltener. Sie beschreiben den Zustand mehr als etwas Flüchtiges, was sie nur einige Male in ihrem Leben überkommen hat. Es gibt sicherlich auch Menschen, die so etwas nie erleben.

Wie lässt sich Muskelkater vermeiden? Wie viel sollten Sportler trinken? Diesen und weiteren Fragen widmet sich die Biochemikerin Annika Röcker in ihrer Kolumne » In Bestform «. Mit Experten aus der Sportmedizin diskutiert sie, was beim Sport im Körper vorgeht und wie ein gesundes Training aussieht.

Woran liegt das?