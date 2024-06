Freistetters Formelwelt: Wie lange reicht das Öl noch?

Im September 2023 hat die Internationale Energieagentur prognostiziert, dass die globale Nachfrage nach Öl, Gas und Kohle nur noch bis zirka 2030 wachsen und danach absinken würde. Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) hat darauf erwartungsgemäß verschnupft reagiert: Es gäbe keinen Grund, von einer sinkenden Nachfrage auszugehen – so etwas zu behaupten, sei ideologiegetrieben und nicht faktenbasiert.

Und tatsächlich ist es nicht einfach, so ein Fördermaximum zu bestimmen. Einerseits hängt dieses von der Menge des zu fördernden Rohstoffs ab – und man kann zwar abschätzen, wie viel noch in der Erde vorhanden ist; das Ausmaß aber nicht exakt bestimmen. Andererseits spielen auch die Nachfrage, die technologische Entwicklung und gesellschaftliche oder politische Rahmenbedingungen eine Rolle.

Einer der ersten, der sich mit dieser Frage mathematisch auseinandergesetzt hat, war der US-amerikanische Geologe Marion King Hubbert. 1962 verfasste er einen Bericht mit dem schlichten Titel »Energy Ressources« für die National Academy of Sciences. In der Einleitung weist er auf das erstaunliche Wachstum der letzten Jahrzehnte hin, insbesondere in den USA. Dörfer wuchsen zu großen Städten, Wälder und Prärie wurden zu landwirtschaftlich genutzten Flächen und eine Agrargesellschaft hat sich zu einer Industrienation gewandelt. Wir haben gelernt, so Hubbert, »dauerhaftes Wachstum als die normale Ordnung der Dinge« zu sehen. Aber wie lange kann das noch so weitergehen? Damit beschäftigt er sich auf den nächsten 142 Seiten und dabei findet sich folgende Formel: