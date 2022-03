Chemische Unterhaltungen: Fruchtiger Experimentierkasten

Luftballons und Orangen vertragen sich nicht, wie Sie mit einem spektakulären Experiment nachprüfen können: Schneiden Sie ein Stück Schale aus einer Orange heraus und halten Sie es etwa fünf Zentimeter von einem aufgeblasenen Luftballon entfernt – die Außenseite der Schale muss zum Ballon zeigen. Drücken Sie. Nach etwa einer Sekunde zerplatzt der Ballon mit einem lauten Knall!

Offensichtlich ist dafür die aus der Schale herausspritzende Flüssigkeit verantwortlich. Darin findet sich eine Vielzahl chemischer Verbindungen, beispielsweise verschiedene ätherische Öle. So nennt man Stoffgemische organischer Substanzen, die flüchtig und häufig leicht entzündlich sind. Besonders eindrucksvoll tritt diese Eigenschaft zu Tage, wenn man die Flüssigkeit in der Orangenschale in eine nichtleuchtende Bunsenbrennerflamme oder Kerze spritzt. Es zeigen sich beeindruckende Flammenerscheinungen.

Orangenöl besteht unter anderem aus einem Gemisch von Terpenen …