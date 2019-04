Insektensterben: Beunruhigender Sinkflug

Binot-Hafke, M. et al. (Hg.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). Bundesamt für Naturschutz, 2011

Gruttke, H. et al. (Hg.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 4: Wirbellose Tiere (Teil 2). Bundesamt für Naturschutz, 2016

Habel, J. C. et al.: Butterfly community shifts over two centuries. Conservation Biology 30, 2016

Hallmann, C. A. et al.: More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS One 12, e0185809, 2017

Jarvis, B.: The insect apocalypse is here. What does it mean for the rest of life on earth? New York Times Magazine, 27.11.2018

Lautenbach, S. et al.: Spatial and temporal trends of global pollination benefit. PLoS One 7, e35954, 2012

Ludwig, G. et al.: Methodik der Gefährdungsanalyse für Rote Listen. In: Haupt, H. et al. (Hg.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 1: Wirbeltiere. Landwirtschaftsverlag, 2009

Morse, D. H.: The insectivorous bird as an adaptive strategy. Annual Review of Ecology and Systematics 2, 1971

Potts, S. G. et al.: Safeguarding pollinators and their values to human well-being. Nature 540, 2016

Potts, S. G. et al. (Hg.): The assessment report on pollinators, pollination and food production. Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2016

Rada, S. et al.: Protected areas do not mitigate biodiversity declines: a case study on butterflies. Diversity and Distributions 25, 2019

Sánchez-Bayo, F., Wyckhuys, K. A. G.: Worldwide decline of the entomofauna: a review of its drivers. Biological Conservation 232, 2019

Sorg, M. et al.: Ermittlung der Biomassen flugaktiver Insekten im Naturschutzgebiet Orbroicher Bruch mit Malaise-Fallen in den Jahren 1989 und 2013. Mitteilungen aus dem Entomologischen Verein Krefeld 2013/1

Van Swaay, C. A. M. et al.: The European butterfly indicator for grassland species: 1990-2015. Report VS2016.019. De Vlinderstichting, 2016

Vogel, G.: Where have all the insects gone? Science, 10.5.2017