Zahlentheorie: Anerkannte Vermutung über Fraktale ist widerlegt

Summer Haag und Clyde Kertzer hatten große Hoffnungen in ihr Sommerforschungsprojekt gesetzt. Ein ganzes Teilgebiet der Mathematik umzukrempeln, gehörte aber eigentlich nicht dazu.

Im Mai 2023 beendete Haag ihr erstes Jahr als Doktorandin an der University of Colorado in Boulder, wo Kertzer gerade sein Grundstudium absolvierte. Beide freuten sich auf eine Pause vom Unterricht. Haag plante, neue Wander- und Kletterrouten zu erkunden. Kertzer wollte Fußball spielen und seine Bewerbung für die Graduiertenschule vorbereiten. Als angehende Mathematiker hatten sie sich aber auch für ein Sommerforschungsprogramm bei der Zahlentheoretikerin Katherine Stange beworben.

Stange bezeichnet sich selbst als »mathematischen Frosch« – eine Person, die sich tief in die Feinheiten eines Problems vertieft, bevor sie zu einem anderen springt. Sie interessiert sich für »die einfach erscheinenden Fragen, die zu einem Reichtum an Strukturen führen«, sagt sie. In ihren Projekten setzt sie oft Computer ein, um große Datensätze zu erzeugen, und wagt sich damit an die nur schwer fassbaren offenen Probleme der Zahlentheorie …