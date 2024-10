Abendhimmel: Komet Tsuchinshan-ATLAS wird mit bloßem Auge sichtbar

Ab Ende dieser Woche kann man den Kometen Tsuchinshan-ATLAS samt Schweif am Abendhimmel beobachten. Der Komet, auch C/2023 A3 genannt, wird nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde im südhessischen Bensheim am 10. Oktober am westlichen Abendhorizont erscheinen. Bereits zwei Tage später und in den darauf folgenden Nächten soll er mit bloßem Auge oder einem Fernglas sichtbar sein. Die beste Sichtbarkeit wird um den 12. und 13. Oktober erwartet, wenn der Komet der Erde besonders nahe kommt.

Tsuchinshan-ATLAS wurde am 9. Januar 2023 als lichtschwaches Objekt vom Purple Mountain Observatory (auch Zijinshan genannt) in China entdeckt. Zunächst hatten Fachleute ihn für einen Asteroiden gehalten, bis das Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) in Südafrika im Februar 2023 nachwies, dass es sich um einen Kometen handelt. Der Name setzt sich aus der englischen Transkription des Observatoriums und der Abkürzung ATLAS zusammen.

Der Komet stammt aus der Oortschen Wolke, einer Ansammlung von Objekten am Rand des Sonnensystems, und gehört zu den nicht periodischen Kometen, die keine regelmäßigen Umlaufbahnen haben und daher erst nach sehr langen Zeiträumen oder möglicherweise gar nicht wiederkehren. Eine Rückkehr von Tsuchinshan-ATLAS wird in absehbarer Zeit nicht erwartet.