Sexualität: Alltag im Schlafzimmer

Julia Haversath von der TU Braunschweig hat mit ihren Kollegen 2017 in einer repräsentativen Umfrage zumindest die grundlegenden Fragen geklärt (siehe Grafik). Einige der Angaben sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. Dass sich Männer etwa mit doppelt so vielen Sexualkontakten wie Frauen brüsten, dürfte viel mit sozial erwünschtem Antwortverhalten zu tun haben.

Ein Team von Sexualforschern des Hamburger Uniklinikums Eppendorf will die Wissenslücke füllen und dabei den ganz großen Wurf wagen – mit ihrer umfassenden Studie zu »Gesundheit und Sexualität in Deutschland« (GeSiD). Über die Adressverzeichnisse der Einwohnermeldeämter wollen sie 5000 Interviewpartner zufällig auswählen, um so ein möglichst unverzerrtes Bild von der Sexualität der Deutschen zu gewinnen.

In der kürzlich veröffentlichten Pilotstudie mit rund 1000 Befragten wollte das nicht so recht gelingen: Weniger als ein Zehntel der ausgewählten Probanden machten sich die Mühe, den Fragebogen zurückzuschicken. Selbst im persönlichen Kontakt verweigerten die meisten Angefragten ihre Teilnahme, sei es aus Scham, Desinteresse oder wegen mangelnden Geschicks des Interviewpersonals.

Trotz der schwachen Rücklaufquoten bringen die Antworten der Befragten Erstaunliches zu Tage. Was die Probanden als sexuelle Orientierung angaben, passte nicht immer zu ihrer gelebten Sexualität. Etwa 95 Prozent der Teilnehmer und Teilnehmerinnen definierten sich als heterosexuell, die übrigen als homo- oder bisexuell. Das spiegelte sich aber nicht unbedingt in ihrem Verhalten wider: Einer von sechs schwulen Männern gab etwa an, sowohl mit Frauen als auch mit Männern zu schlafen. Unter den bisexuellen Befragten war die Diskrepanz noch deutlicher: Sie hatten fast ausschließlich Hetero-Sex, obwohl sie auch Menschen des eigenen Geschlechts anziehend fanden. Ein Teil ihrer sexuellen Fantasien und Wünsche blieb offenbar auf der Strecke.

Wenn es nicht klappt, obwohl beide wollen

Auch sonst wollen Fantasie und Wirklichkeit oft nicht so recht zusammenpassen. Das fängt schon mit der bloßen Häufigkeit an: Nur 46 Prozent der Männer und 58 Prozent der Frauen sind mit dem Status quo zufrieden, so eine australische Studie. Die übrigen wünschen sich größtenteils mehr Sex, nur selten weniger. Die sexuelle Unterzuckerung kann verschiedene Ursachen haben: Mitunter will einer von beiden Partnern eben nicht. Doch manchmal wollen beide, es will aber einfach nicht gelingen.

»Jeder vierte Mann berichtet von Erektionsschwierigkeiten. Bei der Hälfte dieser Männer ist das Problem so stark, dass sie ohne Hilfsmittel überhaupt keinen Geschlechtsverkehr haben können«, berichtet Kathleen Herkommer. Die Professorin für Urologie erforscht mit ihrem Team am Münchner Universitätsklinikum rechts der Isar die Sexualität des 45-jährigen Mannes. 12 000 Probanden schloss die repräsentative Erhebung bisher ein. »Unser Vorteil ist, dass die Probanden nicht zu einer Sexstudie kommen, sondern zu einer Krebsvorsorgestudie«, erklärt Herkommer. Die Probanden hätten deshalb weniger Hemmungen, von ihrem Sexleben zu berichten. Denn eigentlich geht es bei der PROBASE-Studie um Prostatakarzinome. Um den Zusammenhang zur sexuellen Aktivität besser zu verstehen, drehte sich ein Teil der Fragen auch um dieses Thema.

»Die Erektionsprobleme sind oft einem ungesunden Lebensstil geschuldet: zu viele Zigaretten, zu wenig Sport«, erzählt die Forscherin. Gerade starkes Bauchfett würde bei Männern die Produktion von Östrogenen anregen und die Ausschüttung von Testosteron hemmen. Die Folge: Er steht nicht mehr. Auch der allmähliche Libidoverlust kann zu einem Problem für Beziehungen werden. Dass der sexuelle Appetit mit dem Alter etwas abflaut, liegt bei Männern teilweise am Testosteron; der Hormonspiegel sinkt mit dem Alter. Doch auch Stress oder Ärger im Job können dazu führen, dass die Lust nachlässt.

»Diejenigen Männer, die im letzten Vierteljahr überhaupt keinen Sex hatten, haben wir gefragt, woran das lag. Die Begründung lautete dann häufig: Krankheit, beruflicher Stress oder schlichtweg der Mangel an Gelegenheiten«, erzählt Herkommer. Schwierig werde es vor allem dann, wenn ein Partner deutlich mehr Lust habe als der andere. »In den urologischen Sprechstunden klagen heterosexuelle Männer häufig: Meine Frau hat keine Lust. Bei schwulen Männern ist das oft umgekehrt. Die erzählen oft, ihr Partner wolle mehr Sex als sie selbst«, so Herkommer.

Auch bei Frauen werden häufig sexuelle Probleme diagnostiziert. Mehr als 15 Prozent aller Frauen hätten mit einer dauerhaften Funktionsstörung zu kämpfen, will eine britische Studie aus dem Jahr 2011 herausgefunden haben. Häufig seien etwa fehlende sexuelle Lust, mangelnde Befriedigung oder die Unfähigkeit, zum Orgasmus zu kommen. Wobei die Diagnose gewisse Bauchschmerzen bereitet: Warum genau soll es eine Störung sein, wenn ein Mensch kein Interesse an Sex (mehr) hat?

Natürlich ist Sex für viele Menschen ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens, eine Quelle ungezügelter Lust und Ekstase. Aber das muss ja noch längst nicht bei allen so sein. Durchs Leben kommt man schließlich auch mit wenig Sex – oder sogar völlig ohne. Einige Kritiker meinen, die Diagnose einer »sexuellen Appetenzstörung« werde vor allem von Pharmafirmen vorangetrieben, um neue Arzneimittel zu verkaufen, etwa das klinisch umstrittene Medikament Flibanserin, auch bekannt als »Viagra für Frauen«.

Dennoch: Vielen Paaren macht es zu schaffen, dass sie mit den Jahren nicht mehr so viel Sex haben wie in ihren ersten gemeinsamen Monaten. »Wenn zwei Menschen sehr lange zusammen sind, finden sie oft Wege, um ihre Sexualität anders auszuleben. Der Fokus geht dann häufig weg vom klassischen vaginalen Verkehr«, meint Kathleen Herkommer. »Viele meiner Patienten erzählen mir, dass sie mit den Jahren kreativer werden, auch mal in den Sexshop gehen oder neue Praktiken ausprobieren. Das wirkt sich positiv auf ihr Liebesleben aus. Ob sie dabei einmal mehr oder weniger Sex pro Monat haben, ist dann völlig egal.«