Amerikas »Geburtsurkunde«: Wie ein Jesuit America entdeckte

Zum 500. Jahrestag ihrer Entstehung und nach einer aufwändigen Konservierung übergab Bundeskanzlerin Angela Merkel 2007 noch einmal in einer symbolischen Zeremonie dieses »einzigartige Werk deutscher Kartografiekunst« an die US-amerikanische Kongressbibliothek. In Anwesenheit von Fürst zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee erklärte sie in Washington die umstrittene Entscheidung für die Genehmigung des »Exports dieses deutschen Kulturguts« für richtig, denn sie »würdigt zum einen die Verdienste des amerikanischen Volks um Deutschland« in der Nachkriegszeit und »zum Zweiten ist sie ein sichtbarer Ausdruck der engen deutsch-amerikanischen Freundschaft«. Auch Fürst Johannes gab der Karte im Vorwort des Nachdrucks der Fischer-Publikation seinen Segen mit auf den Weg: »Möge der Waldseemüller-Karte an ihrem neuen Aufbewahrungsort so viel Liebe und Ehrfurcht entgegengebracht werden, wie sie ihr in den 350 Jahren auf Schloss Wolfegg von meinem Haus entgegengebracht wurde. Und möge sie vielen Menschen eine Brücke werden zur eigenen Geschichte und zur Geschichte des amerikanischen Kontinents.«

»Max-Willibald« ist seine Karte endgültig los

Auf einem der höchsten Punkte Oberschwabens, am Stammsitz seines Fürstengeschlechts, auf der nahe Wolfegg gelegenen Waldburg, findet das Maximilian Willibald (1604-1667) »im Nachhinein in Ordnung«. Das sprechende Porträt des 1667 gestorbenen Grafen von Waldburg-Wolfegg steht dem originalgroßen Faksimile der Wolfegger-Karte gegenüber. Per App hat der heutige Museumsleiter Max Haller den Truchsess zum Sprechen gebracht, damit er in einfachen Sätzen und »bewusst im Dialekt« zwischen den Streithähnen Christoph Kolumbus (um 1451-1506) und Amerigo Vespucci (1454-1512) vermittelt. Die beiden Entdecker, die sehr wahrscheinlich nie von der Namensgebung erfahren haben, streiten sich wortreich darum, ob es »Kolumbien« oder »Amerika« heißen müsse. Historische Genauigkeit ist dabei nicht oberste Priorität für Haller, dem es um Geschichtsvermittlung an Jugendliche geht.

© Stephan Kroener (Ausschnitt) Maximilian Willibald schlichtet im fiktiven Namensstreit | Auf der Waldburg tritt der einstige Käufer der Weltkarte als sprechendes Porträtgemälde auf.

»Max-Willibald« darf die Vermittlerrolle spielen, denn schließlich war er es, der den Kartenband für sein Kupferstichkabinett kaufte. Wohl um die Mitte des 17. Jahrhunderts schaffte er das Werk an und brachte es auf Schloss Wolfegg. Heute steht er dort selbst im berühmten Rittersaal des Schlosses als eine der 24 überlebensgroßen Holzskulpturen in der Ahnengalerie der Fürstendynastie. Das Deckengemälde darüber zeigt eine allegorische Darstellung des »guten Fürsten«. In jeder Deckenecke wurde dafür einer der vier Erdteile aufgemalt, die die kosmologische Ordnung symbolisieren sollen. Amerika, dargestellt als halbnackte, schwarze Amazonenkönigin, die auf einem Alligator reitet, befindet sich, wie kann es anders sein, in der südlichen Ecke, schräg unter der Bibliothek.

Gedruckt wurde die Wolfegger-Karte 1507 in einer Auflage von damals gewaltigen 1000 Exemplaren. Im Zeitalter der Entdeckungen veralteten Atlanten jedoch sehr schnell und mussten immer wieder aktualisiert werden: Viele Exemplare gingen dadurch verloren. Bei der 1901 wiedergefundenen Wolfegger-Karte, der einzigen bis heute wiederentdeckten, die sich nicht als Fälschung entpuppt hat, handelt es sich nach neuesten Erkenntnissen um einen Nachdruck aus dem Jahr 1516. Für die USA tut das dem identitätsstiftenden Charakter der Karte keinen Abbruch, auch wenn eigentlich Süd- und nicht Nordamerika mit der Namensgebung gemeint war.