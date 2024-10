Armenien: Älteste Kirche des ersten christlichen Staats der Welt entdeckt

Bei Ausgrabungen in Armenien haben Archäologen die Überreste eines achteckigen Kirchenbaus aus der Mitte des 4. Jahrhunderts entdeckt. Der Fund in der antiken Stadt Artaxata sei die älteste Kirche des Landes, das wiederum als erster christlicher Staat der Welt gilt: Wenige Jahrzehnte vor dem Bau der Kirche, um 314, erklärte der damalige König von Armenien das Christentum zur Staatsreligion. Wie das Archäologenteam um Achim Lichtenberger von der Universität Münster und Mkrtich Zardaryan von der Armenischen Akademie der Wissenschaften in einer Mitteilung berichtet, handelt es sich bei der Kirche um ein achteckiges Gebäude mit vier sich gegenüberliegenden Anbauten.

Bislang hat das Team, das seit 2018 die antike Metropole Artaxata erforscht, nur Teile der Kirche frei gelegt und noch im Boden verborgene Bereiche mit geophysikalischen Methoden untersucht. Dabei entdeckten die Wissenschaftler in den Anbauten Überreste von Holzplattformen. 14C-Datierungen des Holzes ergaben ein Alter von zirka 1650 Jahren. Der achteckige Bau, ein so genanntes Oktogon, misst ungefähr 30 Meter im Durchmesser und war einst mit einem schlichten Fußboden aus Mörtel und Terrakottaplatten, aber auch wertigem Marmor ausgekleidet. Letzteres Material schafften die Menschen damals aus dem hunderte Kilometer entfernten Mittelmeerraum heran.

In Armenien ist laut den Fachleuten bisher keine frühchristliche Kirche dieser Bauform bekannt. Allerdings sind ältere oktogonale Gebetshäuser aus dem östlichen Mittelmeergebiet überliefert. So stand in Antiochia am Orontes, dem heutigen in der Türkei gelegenen Antakya unweit der syrischen Grenze, eine große Kirche (»Goldenes Haus«) achteckiger Form samt Nebenräumen. Konstantin der Große ließ sie ab 327 erbauen. Lichtenberger und Zardaryan ordnen die Überreste in Artaxata dem Typus der frühchristlichen Memorialbauten zu, die über den Gräbern von Märtyrern und Heiligen errichtet wurden. Ihre Kollegin Vered Shalev-Hurvitz von der University of Oxford betont in ihren Arbeiten, dass Oktogone vielen Zwecken dienten, sie für die frühen Christen aber eine spezielle Bedeutung hatten. So spielte sich bei achteckigen Kirchen das liturgische Geschehen wohl im Zentrum ab; zudem schaffe ein rundlicher Bau eine Umgebung für egalitäre Versammlungen im vertrauten Kreis. Außerdem vermittle die rundliche Form eine symbolische Bedeutung: Sie gebe das Himmelszelt wieder und stehe für Ewigkeit; der Raum hat weder Anfang noch Ende.