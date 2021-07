Massengräber in Kanada : »Es ist ein kultureller Genozid«

In den vergangenen Wochen haben indigene Gemeinschaften in Kanada den Fund von Überresten von mehr als 1000 Kinderleichen aus indigenen Familien in der Nähe ehemaliger Umerziehungsheime gemeldet. Die unmarkierten Gräber erinnern an die Zeit, in denen Kinder ihren Familien entrissen und zur Missionierung in katholische Schulen eingewiesen wurden. Der Historiker Manuel Menrath arbeitet seit 2009 am Historischen Seminar der Universität Luzern. Die Forschung über die Missionierung der Indigenen Nordamerikas gehört zu seinen Schwerpunkten. Im Interview erklärt er, warum die Gräueltaten erst so spät bekannt wurden, was damals an den Schulen genau geschah und welche Folgen die erzwungene Missionierung bis heute hat.

»RiffReporter«: Wie sehr waren Sie von den Funden überrascht?

Manuel Menrath: Überrascht war ich vom großen Ausmaß in ganz Kanada. Erstaunt wiederum aber nicht, da mir Indigene im Norden Ontarios immer wieder von Verwandten berichtet haben, die Beamte in eine hunderte Kilometer weit entfernte Residential School verschleppt hatten und die spurlos verschwunden seien. Jetzt ist klar: Es handelte sich nicht um Einzelfälle; vielmehr wurden zahlreiche Kinder, die in den Schulen starben, nicht zu ihren Eltern in den Reservaten zurücküberführt.

Sie erforschen seit Längerem die katholische Missionierung Indigener in Nordamerika. Dass an Schulen so viele Kinder vorzeitig gestorben sind – ist das aus Ihrer Sicht Ausnahme oder System?

Es sind tausende Kinder in diesen Schulen gestorben. Gewiss gab es auch viele Todesfälle in eurokanadischen Internaten, also in Bildungseinrichtungen für weiße Kinder. Dennoch zeigt der Vergleich, dass die Sterberate in den Schulen für indigene Kinder um ein Vielfaches höher lag.

Woran lag das?