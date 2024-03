Bausteine des Lebens: Weltraumkälte kehrt chemische Regeln um

Kohlenstoffringe, Aminosäuren, DNA-Vorläufer: Viele Moleküle, die für den Ursprung des Lebens unerlässlich sind, entstehen schon in den Weiten des Weltalls. Doch in der eisigen Kälte des interstellaren Raums verlaufen chemische Reaktionen ganz anders als bei uns auf der Erde. Wo Moleküle nur wenig Energie haben, spielen plötzlich subtile Quantenvorgänge eine wichtige Rolle – und bekannte Regeln gelten nicht mehr. Das ist das überraschende Ergebnis einer Arbeitsgruppe um Frédéric Merkt von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ), die die Reaktion von Wasserstoff mit Ammoniak bei extrem niedrigen Temperaturen untersuchte. Wie das Team in der Fachzeitschrift »Physical Review X« berichtet, wirken unter diesen Bedingungen Rotationsenergie und Temperatur genau entgegengesetzt zu ihren Effekten bei hohen Temperaturen.

Über Jahrmillionen haben sterbende Sterne das Gas des interstellaren Raums mit vielerlei Elementen angereichert. Diese Atome verbinden sich in Gas- und Staubwolken zu einer Vielzahl von Molekülen, die schließlich auch das Leben in Gang brachten. Doch die Details, wie diese entscheidenden Reaktionen der interstellaren Chemie ablaufen und mithin, welche Moleküle sich dabei bevorzugt bilden, ist rätselhaft. Denn die Bedingungen dort sind ganz anders als jene, unter denen man auf der Erde Chemie betreibt. Das Innere der Gas- und Staubwolken ist eiskalt. Die Molekülbausteine haben kaum Energie, alles, was passiert, passiert extrem langsam – und normalerweise irrelevante Quantenunterschiede haben womöglich großen Einfluss.