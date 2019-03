Narzissmus: Auf dem einsamen Sockel

Die Überzeugung, überlegen oder etwas Besonderes zu sein, ist nicht dasselbe wie ein hohes Selbstwertgefühl. Der Narzisst ist der Überzeugung, der Wert von Menschen lassen sich hierarchisch ausdrücken, und er stellt sich auf einen einsamen Sockel. Ein Mensch mit hohem Selbstwertgefühl hingegen hält sich für wertvoll, aber nicht für wertvoller als andere. Wenn man beides per Fragebogen misst, stellt sich heraus, dass es sich um zwei weitgehend unabhängige Dimensionen handelt. Es gibt in etwa so viele Narzissten mit einem hohen wie mit einem niedrigen Selbstwertgefühl.

Zwei Theorien vom Ursprung

Selbstwertgefühl und Narzissmus zeigen sich ungefähr im Alter von sieben Jahren. Erst dann haben Kinder ein allgemeines Urteil über sich selbst entwickelt, unter anderem, indem sie sich mit Gleichaltrigen vergleichen. In diesem Alter beginnen sie auch darüber nachzudenken, welchen Eindruck sie bei anderen hinterlassen. Brummelman betrachtet daher die mittlere und späte Kindheit als wichtigste Phase bei der Entstehung von Narzissmus.

Wie kommt es also, dass einige Kinder stark narzisstische Züge entwickeln? Nach psychoanalytischer Auffassung sind narzisstische Merkmale ein Versuch, die Leere zu kompensieren, die durch den Mangel an elterlicher Wärme entsteht. Kinder versuchen sich als großartig darzustellen, wenn sie sich von ihren Eltern nicht genug gesehen und verstanden fühlen.

Eine andere Erklärung bietet die Theorie des sozialen Lernens: Kinder finden sich dann selbst großartig, wenn Mama und Papa sie auf ein Podest stellen, als Geschenk des Himmels betrachten und zu stark übertriebenen und unverdienten Komplimenten neigen – und das weitgehend losgelöst von der Realität. »Zum Beispiel halten diese Eltern ihr Kind für viel intelligenter, als dessen IQ es nahelegt«, erläutert Brummelman. »Es beginnt schon mit der Geburt: Über-wertschätzende Eltern geben ihren Kindern oft einen ausgefallenen Vornamen.«

Die implizite Botschaft: Wir mögen dich, weil du besonders bist

Brummelman testete die beiden konkurrierenden Theorien zur Entwicklung von Narzissmus in einer Langzeitstudie, an der mehr als 500 Kinder im Alter zwischen sieben und elf Jahren sowie deren Eltern teilnahmen. Die Hypothese der sozialen Lerntheorie bestätigte sich: Narzissmus hing deutlich mit übertriebener Wertschätzung zusammen, aber nicht mit einem Mangel an elterlicher Zuwendung.

Ein Kind lernt also, sich selbst für besonders zu halten, wenn seine Eltern es als solches behandeln, und es entwickelt Anspruchsdenken, wenn seine Eltern ihm einen Sonderstatus zugestehen. Laut Brummelman ist es die mit dem Besonderen verknüpfte Aufmerksamkeit, die zu Narzissmus führt. »Die betreffenden Eltern finden es so wichtig, dass ihr Kind sich von der Masse abhebt, dass sie eine implizite Botschaft vermitteln: Wir mögen dich, weil du besonders, weil du herausragend bist.«

Mangelnde elterliche Aufmerksamkeit und Wärme scheint nicht zu Narzissmus zu führen, hat aber einen anderen negativen Effekt: geringes Selbstwertgefühl. Brummelman zeigt, dass eine bedingungslose Zuneigung das kindliche Selbstwertgefühl fördert.

Klinische Praxis und psychologische Forschung verstehen unter Narzissmus nicht unbedingt dasselbe. Während Therapeuten wie Schalkwijk und Appelo darin eine frühe und andauernde Entwicklungsstörung sehen, definieren Sozialpsychologen Narzissmus als Persönlichkeitsmerkmal, das in der Bevölkerung normalverteilt ist: Die meisten Menschen liegen irgendwo in der Mitte, Extreme sind seltener.

Gibt es also zwei verschiedene Formen des Narzissmus: eine echte Störung, die in den ersten Lebensjahren aus der Enttäuschung und Vernachlässigung durch die Eltern entsteht, und eine »normale« Variante, die mit übertriebener elterlicher Wertschätzung im Grundschulalter zusammenhängt?

Schalkwijk hält das für wahrscheinlich. Die narzisstischen Probleme, mit denen er sich als Therapeut beschäftigt, hätten wenig mit Narzissmus als Persönlichkeitsmerkmal zu tun. »Ein Persönlichkeitsfragebogen misst Selbstwertgefühl und Individualismus, nicht pathologischen Narzissmus.«

Brummelman hingegen hält normalem und pathologischen Narzissmus nicht für grundverschieden. »Der Kern von Narzissmus ist stets, sich selbst über andere zu stellen. In seiner Extremform kann das zu einer Störung werden.« Seine Forschung zeige, dass Narzissmus nicht unbedingt in einer instabilen Basis wurzelt. Doch in der klinischen Praxis hält sich diese Vorstellung hartnäckig. Das liegt vielleicht daran, dass Eltern oft beides tun: ihr Kind auf einen Sockel stellen und zugleich nicht angemessen auf seine Bedürfnisse reagieren.

Ein bisschen mehr Miteinander

Bei Erhebungen in den USA fällt auf, dass narzisstische Züge anscheinend seit den 1980er Jahren zunehmen. Steht am einen Ende der Skala der Dalai Lama und am anderen Ende Donald Trump, so hat sich der Schwerpunkt anscheinend in Richtung des Letzteren verschoben. Diese Entwicklung erklärt der britische Journalist und Autor Will Storr in seinem Buch »Selfie« 2018 mit dem Glauben an die freie Marktwirtschaft. Um in einer Wettbewerbskultur erfolgreich zu sein, sollte man nicht durchschnittlich, sondern ganz und gar großartig sein.

Wenn es den Kern von Narzissmus ausmacht, sich von den Mitmenschen abzuwenden, dann liegt das Heil in der Zuwendung, im Mitfühlen und Sorgen. Wir sitzen alle im selben Boot, und diese Erkenntnis sollte uns auf der Narzissmusskala weg von Trump und hin zu einem guten Miteinander bewegen. Natürlich wollen wir nicht alle zu einem Dalai Lama werden. Manchmal möchte man einfach wie Pippi Langstrumpf glauben, dass man alles schaffen kann, auch wenn man es noch nie zuvor getan hat.