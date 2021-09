Ausbreitung des Menschen: Arabien war ein Hotspot der Menschheitsgeschichte

Zwei Augen, zwei Ohren und eine haarige Schnauze mit Nasenlöchern ragen aus dem Wasser. Es ist ein massiges Flusspferd, das sich in dem See von der anstrengenden Futtersuche der vergangenen Nacht ausruht. Auch eine kleine Elefantenherde samt Nachwuchs, Büffel und Antilopen stillen an dem Gewässer ihren Durst, einige von ihnen nehmen ein Bad. Dann tauchen Menschen am Ufer auf. Sie schleichen, legen sich schließlich auf die Lauer und warten, bis sich der richtige Moment ergibt, die Tiere am See zu erlegen.

Das beschriebene Szenario ist erfunden, könnte sich aber sehr wohl so oder so ähnlich ereignet haben. Wo genau? Nicht wie man meinen möchte an einem Wasserloch irgendwo in der Serengeti, sondern im Inneren der Arabischen Halbinsel – in der Nefud-Wüste im heutigen Saudi-Arabien. Während der Altsteinzeit, vor bis zu 400 000 Jahren, gab es immer wieder Phasen, in denen in Arabien häufiger Niederschläge fielen. Es bildeten sich Seen, und die Wüste verwandelte sich in eine Savanne ähnlich der Serengeti im Norden Tansanias. Vegetation und Wasser lockten bald Elefanten, Antilopen, Pferde und Flusspferde auf die Arabische Halbinsel, denen Jäger und Sammler prompt folgten.

Forschende um Michael Petraglia und Huw Groucutt vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena fanden heraus, dass es mindestens fünf solcher grünen Zeitfenster gab, in denen verschiedene Menschenformen – Homo erectus, Neandertaler und Homo sapiens – auf die Arabische Halbinsel gelangten, sich womöglich begegneten und auch vermischt haben könnten: vor zirka 400 000 Jahren, dann vor 300 000, 200 000, 130 000 bis 75 000 Jahren und vor ungefähr 55 000 Jahren. Von der Halbinsel, so vermuten die Wissenschaftler, wanderten Gruppen auch weiter. So gelangten Menschen in mehreren Wellen in andere Winkel der Welt. Ihre These beruht auf Grabungsergebnissen aus der Nefud-Wüste, wie die Wissenschaftler um Petraglia in der aktuellen Ausgabe von »Nature« berichten. Dort, im Norden Saudi-Arabiens, haben die Ausgräber die Sedimente einstiger Seen frei gelegt und in den Schichten Steinwerkzeuge und Tierfossilien dokumentiert.