Autismus-Spektrum-Störung: Die Theorie der intensiven Welt

Die Intense World Theory besagt, Autisten würden sich nicht etwa zurückziehen, weil sie an Sozialkontakten und Sinneseindrücken weniger interessiert wären. Sie empfänden diese Reize nur viel stärker als Nichtautisten und würden von deren Intensität überwältigt. Verantwortlich dafür seien überaktive Nervenschaltungen in der Amygdala, und viele mit ASS einhergehende Verhaltensweisen könne man als das Bestreben erklären, eine Überreizung dieses Hirnareals zu vermeiden.

Wenig Experimente, viel Kritik

Aus der Theorie lassen sich klare Vorhersagen ableiten, die Forscher experimentell überprüfen können. Reize sollten demnach bei autistischen Tieren und Menschen verstärkt im Gehirn ankommen. Betroffene sollten sich zudem besser fühlen, wenn eine Reizüberflutung vermieden, ihre Umgebung also möglichst konstant und vorhersagbar gehalten wird. Letzteres untersuchte Markrams Arbeitsgruppe in Experimenten mit ihren VPA-Ratten. Die Doktorandin Mônica Favre zeigte, dass nur eine überraschende Reizanreicherung bei den Tieren zur hypersensiblen Reaktion führte, eine erwartete starke Reizung hingegen nicht.

Nach der Publikation im Jahr 2007 erntete die Theorie nicht nur wegen ihrer schwachen wissenschaftlichen Belege Kritik – sie beruht schließlich bloß auf wenigen Experimenten an den VGA-Ratten. Die Tiere zeigten zwar Verhaltensauffälligkeiten, doch ob diese mit denen von einigen oder gar allen Autisten vergleichbar sind, ist fraglich. Ein anderer Punkt, der die Intense World Theory von Beginn an angreifbar machte, war die Art ihrer Verbreitung. Die Markrams hatten ebenfalls 2007 einen eigenen Verlag mit neuen Fachzeitschriften gegründet. Beginnend mit »Frontiers in Neuroscience« schwoll das Unternehmen schon bald zu einer ganzen Serie von »Frontiers in …«-Titeln an. Ihre Arbeiten zur Intense World Theory publizierten sie überwiegend in diesen Journalen. Kamila Markram begründete das damit, dass sie einmal auf Reisen ihre eigene Publikation nicht abrufen konnte, weil diese hinter einer exorbitant teuren Bezahlschranke lag. Deshalb hätten sie und ihr Mann die »Frontiers«-Reihe als Open-Access-Zeitschriften angelegt, die für die Leser kostenlos sind und durch Gebühren der Autoren finanziert werden.

Die Markrams und das Verlagsgeschäft

Die Veröffentlichung in den eigenen Magazinen weckte jedoch Zweifel an der Seriosität der Arbeiten. Nicht nur waren die Studienautoren auch die Verleger, die Qualität der dort publizierten Arbeiten wurde zudem immer wieder bemängelt. Kritische Wissenschaftler wiesen unter anderem darauf hin, dass Studien mit Fehlern oder methodischen Schwächen bei den »Frontiers«-Journalen kaum abgelehnt würden. Darüber hinaus sei das Peer-Review-Verfahren – also die fachliche Beurteilung der eingereichten Arbeiten durch Forscherkollegen – oft nicht ausreichend rigoros.

Die Markrams konzentrieren sich mittlerweile vorrangig auf das Verlagsgeschäft; weitere Belege für die Intense World Theory hat ihr Labor in den vergangenen Jahren kaum geliefert. Sowohl die Umstände als auch der Mangel an wissenschaftlichen Daten werfen kein gutes Licht auf die Theorie. Arbeiten der Forschungsgruppe um Nouchine Hadjikhani am Massachusetts General Hospital in Boston lieferten in den vergangenen Jahren aber einige Ergebnisse, die für die These sprechen.

Autisten beschreiben Blickkontakt mitunter als unangenehm, in manchen Fällen sogar als schmerzhaft. Dies veranlasste Hadjikhani und ihre Kollegen dazu, die Hirnaktivität von Betroffenen zu untersuchen, während diese Fotos von Menschen betrachteten. Die Forscher maßen via funktioneller Magnetresonanztomografie, wie 23 autistische und 20 nichtautistische Probanden auf Porträtbilder reagierten. Die Gehirne beider Personengruppen zeigten ähnliche Aktivitätsmuster, solange die Testpersonen ihre Blicke frei schweifen lassen konnten. Wenn ihr Blick aber einem Pfeil folgen sollte, der auf die Augen eines Porträtierten deutete, beobachteten die Forscher bei den autistischen Versuchsteilnehmern eine deutlich höhere Aktivität in den an reflexartigen Augenbewegungen beteiligten Colliculi superiores und der Amygdala – jener Hirnregion, die auf Furcht einflößende Reize reagiert. Die Wissenschaftler verwendeten Fotos, die vier verschiedene Gemütszustände zeigten, nämlich: neutral, fröhlich, zornig und ängstlich. Der Unterschied zwischen autistischen und nichtautistischen Probanden war am größten, wenn sie ängstliche Gesichter betrachteten.