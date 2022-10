Bankraub: Das Desaster von München

Auch die gut Betuchten im »Käfer« genossen bei Häppchen und Sekt den Eventcharakter der Geiselnahme. Zu den prominenten Gästen zählte Franz Josef Strauß (1915–1988), der ausgerufen haben soll: »Gebt mir ein Gewehr, und ich knalle die Typen ab!« Die Polizei arbeitete in den kommenden Stunden fieberhaft daran, das Geld und das Fluchtfahrzeug zu beschaffen, das mit einem Sender präpariert wurde.

Drei Hobbyjäger als Scharfschützen

Zudem versuchte man hektisch, Scharfschützen aufzustellen. Das Problem war jedoch, dass die Polizei über keinerlei ausgebildete Scharfschützen verfügte. In der Not wählte Polizeipräsident Schreiber drei Beamte aus, die einen Jagdschein besaßen und ab und an auf Wild geschossen hatten. In großer Eile übten die drei in einer Kiesgrube bei Riem das Zielschießen.

Das Drama zog sich inzwischen über mehr als sieben Stunden hin. Gegen 22 Uhr wurden Geiseln und Gangster mit Lebensmitteln und Getränken beliefert. Gastrochef Gerd Käfer und mehrere Angestellte brachten die Essenskörbe persönlich zur Bank und stellten sie vor der Tür ab.

Während draußen weiterhin Volksfestatmosphäre bei den Schaulustigen herrschte, wurde auch drinnen die Stimmung unter den Geiseln lockerer. Bier und Sekt waren ohnehin vorrätig, da eine der Angestellten ihren Ausstand feiern wollte. Und in der Käfer-Lieferung fand sich ebenfalls Hochprozentiges. Verkäuferin Friederike Hohlbaum, eine der Geiseln, gab später im Prozess gegen Todorov zu Protokoll, man habe dem Alkohol ordentlich zugesprochen, »weil wir Geiseln uns gesagt haben, betrunken stirbt sich's leichter«.

© Sven Simon / picture alliance (Ausschnitt) Räuber und Geisel | Am Eingang der Bank steht der vermummte Hans Georg Rammelmayr. Hinter ihm ist eine Geisel zu sehen. Der Mann, der auf die Tür zugeht, ist der Kassierer Ludwig Kelnhofer. Kurz zuvor hatte dieser die Bankangestellte Ingrid Reppel zum Fluchtwagen geführt.

Geisel und Bankräuber wurden im Fluchtwagen erschossen

Kurz vor 23 Uhr überschlugen sich die Ereignisse. Die 20-jährige Ingrid Reppel meldete sich freiwillig und verließ mit dem Kassierer Ludwig Kelnhofer das Gebäude. Die junge Frau hatte erst vor einem Monat ihre Stelle bei der Bank angetreten. Sie war an den Händen gefesselt, über dem Kopf trug sie eine Sturmhaube. Sie setzte sich mit dem Geldbeutel in den Wagen, den ihr Ludwig Kelnhofer in die Hand drückte. Dann ging er zurück in die Bank.

Kurz darauf trat Hans-Georg Rammelmayr aus dem Gebäude und ging in langsamen Schritten auf das Fluchtfahrzeug zu.